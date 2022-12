De poc serveix aprovar lleis carregades de bones intencions si després no es posen els recursos per fer-les complir o ningú està pendent de la seva correcta aplicació. És el que ha passat fins ara amb les normes dictades contra el maltractament animal. Una competència que les comunitats autònomes i els ajuntaments tenen especialment abandonada, carregant sobre l’esquena de les protectores una responsabilitat que no hauria de recaure sobre persones voluntàries sinó sobre l’administració.

La nova Llei de Protecció, Benestar i Drets dels Animals que es negocia al Congrés té el risc de convertir-se en una norma més que s’afegeix a l’ensalada burocràtica sense garantia de finançament. Un text benintencionat però amb llacunes que, a més, s’enfronta a esmenes incomprensibles com la presentada pel PSOE —amb el suport de PP i Vox— per excloure els cans de caça de les mesures de protecció que sí es preveuen, en canvi, per als cans domèstics. Com si no fossin el mateix animal i, per tant, amb les mateixes obligacions per part del propietari. Les associacions de caçadors haurien de ser les primeres interessades a posar ordre en certes pràctiques que s’han de desterrar de qualsevol país civilitzat.

La resposta d’Unides Podem, partit impulsor de llei des del Ministeri de Ione Belarra, és acceptar l’exclusió puntual dels cans de caça «durant l’exercici de l’activitat cinegètica». A veure, però, qui determina quan comença i acaba aquesta activitat, si es refereix a tota la temporada de caça o només al moment puntual en què l’amo agafa l’escopeta. El mínim que s’ha d’exigir a un legislador és que aprovi normes clares i que no estiguin subjectes a interpretacions contradictòries, que els jutges ja tenen prou feina.

Si la grandesa d’un país es mesura per la manera en què tracta els seus animals, com deia Gandhi, està clar que encara tenim molt de camí a recórrer.