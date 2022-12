El foment de l’ús del transport públic ha estat una de les prioritats de sempre de la majoria de governants del nostre país. Diria que d’ençà tinc ús de raó, que es fan campanyes de conscienciació i s’esperona la població a emprar-lo sempre que sigui possible.

Fórmules per aconseguir que el ciutadà no empri el cotxe particular i faci els trajectes amb la xarxa de transport que l’administració posa al seu abast, n’hem vist moltes i molt variades. M’admiren, per exemple, fórmules realment efectives com les que es promouen a Suïssa des de fa molts anys, on els turistes allotjats als hotels reben només entrar per la porta un títol de transport públic gratuït a la seva disposició per poder emprar l’autobús o el tramvia urbà els dies que s’estiguin allotjats en aquella ciutat. Una mesura que convida a fer més agradable l’estança i que serveix d’estímul per optar per aquest tipus d’allotjaments quan es visita el país. També cal afegir que acompanya el fet de disposar d’unes infraestructures modernes i de qualitat que ho fan tot plegat més atractiu.

Es podria aplicar aquí? La implantació del transport públic gratuït a Menorca des de l’1 de setembre d’en Pedro Sánchez ha acabat de contribuir a fer créixer del seu ús, com no podia ser d’una altra manera, a més d’ajudar a alleugerir les butxaques de les famílies en un entorn d’inflació com el que ens ha tocat viure. No sé quant temps durarà la mesura, si ho podran suportar molt de temps els nostres impostos i si els ciutadans sabrem valorar-ho com toca, sense caure en el parany que les coses que no ens costen res no tenen valor. Tant de bo les campanyes de conscienciació no s’hagin d’emprar per això.