Durant els cinc mesos que queden per arribar a les eleccions ens esperen una pluja de promeses electorals. El que segueixi un poc l’actualitat de Ciutadella, sap ben cert quins temes acabaran dins els programes dels partits que es presentin als comicis de maig. Ho sabran, perquè fa anys i anys que a Ciutadella donem voltes sobre els mateixos projectes, que mai arriben. Per citar-ne només tres: una nova estació d’autobús, la reforma de la plaça des Born i l’escola de música.

Els programes electorals estan molt bé i són necessaris, però el realment important és si les promeses es compleixen. I açò es veu primer en els pressuposts i després en la seva execució.

L’estació de bus s’està a l’espera que el Consell la faci des de 2014, any en què es va posar de forma provisional a la Via Perimetral. Des de llavors s’han posat diverses partides als pressuposts per fer-la, però seguim sense. I l’any que ve tampoc l’esperem. Els majors pressupostos de la història del Consell només reserven 10.000 euros per aquesta finalitat. Poca cosa es farà. Del Govern, el que destina partides milionàries a la xarxa de transport públic de Mallorca i també pagà el 2003 els 2 milions que costà l’estació de bus de Maó, tampoc en podem fiar. I açò que tothom s’umpl la boca que s’ha de potenciar el transport públic.

D’un Born per a vianants n’he sentit xerrar sempre. Sembla que la cosa ara va de debò i s’han fet algunes passes. Però els pressuposts de Ciutadella de 2023 no reserven cap partida. Açò sí en la seva memòria consta com a objectiu «redactar el projecte per recuperar la plaça des Born per als vianants». Ja veurem quan es fa.

De la nova escola de música, de la que també se’n xerra almanco des de 2005, la cosa pinta millor. Urbanísticament, l’assumpte està resolt i l’Ajuntament té via lliure per adjudicar el projecte. En els pressuposts de 2023 Ciutadella ha reservat 360.000 euros per redactar el projecte bàsic i executiu, per després s’entén ja el 2024 adjudicar la seva construcció. La primera passa està feta, ara només falta executar-la i començar les obres.