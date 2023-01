Es rebombori mediàtic -inexistent realment entre es poble- que ha suscitat s’anunci de sa Conselleria de Sanitat des Govern de Castella i Lleó de PP i Vox és s’enèssima mostra de que, com diu Cayetana Álvarez de Toledo, es tauler polític en es mitjans de comunicació està exageradament inclinat cap a l’esquerra. En canvi, sa dreta compta amb un parell de ràdios i quatre diaris digitals i de paper -faves comptades- amb molt de mèrit i tot lo que volguem, però incapaços de fer front a sa renou que ses principals cadenes de televisió i ràdio, ruixades de doblers públics, fan contra qualsevol iniciativa de sa dreta que sigui favorable per sa família, sa natalitat o qualsevol des valors tradicionals o cristians. Especialment una cadena, visceral i rabiosament contrària a Espanya com a democràcia constitucional i com a nació sobirana de ciutadans lliures i iguals davant sa llei, i que curiosament és sa principal cadena de televisió sobre política en es nostro país.

Sa realitat és que s'acord de Castella i Lleó no ralla en cap moment de prevenir avortaments, sinó d'ajudar a ses famílies i fomentar sa natalitat. Concretament, s'Acord de Legislatura subscrit entre PP i Vox a sa regió castellanolleonesa diu: «1. Impulsaremos una política de apoyo a las familias, como institución básica de la sociedad y pilar del estado del bienestar. 2. Apoyaremos la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y fortaleceremos la conciliación de la vida laboral, social y personal». Fa un temps, a Jordi Sabaté, malalt d'ELA, youtuber i activista a ses xarxes socials, un assistent social li va oferir a Twitter s'eutanàsia. Sempre disfressat de bones paraules: «muerte digna». Cap diari ni televisió es va escandalitzar per tal oferta indignant. Com diu es meu bon amic, Gabriel Le Senne: «Ofrecer vida no debería escandalizar. Ofrecer la muerte, sí». Més enllà de sa possible torpesa de Juan García-Gallardo a s'hora d'explicar sa mesura, sa qüestió per s'esquerra és armar es pollastre i fer creure a través de s'opinió publicada -que no pública- que PP i Vox són gent dolentíssima per voler defensar sa vida i es foment de sa natalitat. Amb s'aire de superioritat moral que els caracteritza, PSOE i Podemos han exigit al PP un «cordó sanitari» contra Vox. I inclús han amenaçat a sa Comunitat Autònoma de Castella i Lleó amb suspendre s'autonomia a través de s'article 155. ¡Ets autodenominats federalistes d'esquerres! El PSOE que pacta amb Bildu, indulta colpistes i amolla pederastes i violadors pretén dictar al PP amb qui pot pactar o amb qui es pot fer fotos. Ja està bé sa broma. Lliçons morals de qui pacta amb qui fa pocs anys tenyia es carrers d'Espanya de sang de ses víctimes des terrorisme, una dotzena d'elles companys des seu propi partit, cap ni una.