L’acció conscient d’utilitzar informació alterada per a influir indegudament sobre les persones, amb la finalitat que actuïn d’acord amb interessos que els són aliens, és un fet que es produeix de forma massiva avui dia. El diccionari ens ensenya que això es diu manipulació.

Aquests conceptes com «manipulació», «ser manipulat» o «manipular als altres», s’escolten molt als medis de comunicació. Ja fa anys que hem sentit a dir moltes vegades que «tot està manipulat» o «ens manipulen com volen». En general, les persones quan pensem en aquest fet, ho fem amb el neguit de que estem davant alguna cosa negativa o almenys no desitjada.

En el món educatiu, i concretament en el cas del procés d’ensenyament-aprenentatge amb alumnes, s’ha de treballar molt acuradament per arribar a fer entendre com es produeix aquest fet, i com a vegades, sense adonar-nos, som usats de forma tal i com hem començat aquest escrit.

No entrarem en com l’educació en general es maneja amb altres interessos que no són els purament pedagògics o educatius per part de diferents institucions i a través de molts àmbits. No forma part de l’argumentació d’avui.

Sí és necessari manifestar les dificultats que ens trobem a l’hora de transmetre punts de vista i raons justificades des d’on assegurar als alumnes que la informació que volem que aprenguin, sigui la correcta, la més adequada per a ells en un món tan esgavellat, com el que ens toca habitar i per demés, que sigui formació no manipulada ni a través de la qual es pugui dir o pensar que manipulem a ningú. I tot i amb això, sabem que hi haurà qui dirà que a l’escola es manipula.

Com que s’ha de fer camí i la millor manera de fer-lo és caminant, amb la certesa de que no es pot preveure tot, ni es poden controlar totes les variables que ens sortiran al davant...s’ha de construir i mostrar el que es pretén, a pesar de trobar-se de tant en tant, raons i motius per defallir.

Del treball a les aules d’aquestes setmanes, em quedo amb aquesta intenció darrera; que moltes vegades, no saps ben bé on et portarà.

Un tema polèmic i actual, que es presta a poder relacionar amb la manipulació és el que hem treballat aquestes setmanes a les aules. Ha estat un procés llarg en el que hem aprofundit tant com hem pogut i al final del qual, tant alumnes com professorat, coincidim en què ha estat un projecte interessant i del qual hem pogut aprendre moltes coses. Ens referim al consum.

Consumim el què volem o volem el que consumim? Aquesta pregunta, ja de primer moment, ens interroga a establir el nostre punt de partida. Quan consumim ho fem de forma racional i conscient o pel contrari, ho fem per influència d’altres?

Hem arribat la conclusió que el consum és un acte racional però que a vegades es converteix en irracional i incontrolable. Però per sort, es pot convertir en un acte conscient sempre que ens aturem a reflexionar sobre el que realment necessitem o volem adquirir.

2 Reflexionar, per tant és la porta d’entrada a fer un canvi cap un consum més responsable i sostenible davant els reptes que la situació climàtica, econòmica i social que ens envolta, ens demana.

Aturar i frenar impulsos a vegades «infantils» per poder tenir una cosa que realment no necessitem, es pot entrenar. Tenim capacitat per a fer-ho. Però sempre és millor si ens acompanyen: la família, els amics, els veïns, la comunitat i fins i tot els polítics que ens governen.

Posar de manifest actes perjudicials i negatius d’aquell consum irresponsable, també activa la consciència; i aprenem a dir NO!

Amb uns cartells elaborats pels alumnes, hem volgut fer una crida cap al canvi envers la sostenibilitat i ajustament de la conducta cap al consum responsable. Trobar la imatge, la frase, o la paraula que ens captivi, és fonamental. No tot funciona per a moure o remoure la consciència. S’ha de ben pensar i justificar per provocar una conducta diferent, arriscada i fins i tot contra corrent.

Qui pensa abans d’actuar, té més garanties d’encertar la decisió que ha de prendre. Qui té un sistema que el reforci, encara més. On hi hagi opcions noves i sense ambivalències, allà serà. Sempre tenim la darrera paraula.

Tant de bo, mirant-los amb ulls atents, aquests cartells, ens ajudin a possibilitar altres formes de consum i amb elles, la sostenibilitat i conservació dels recursos del planeta. No en tenim altre.

«Així que aneu amb compte amb la manera de viure. No visqueu com a necis, sinó com a savis, aprofitant al màxim cada moment oportú, perquè els dies són dolents».

(Efesis 5: 15-16)