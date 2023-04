La celebració de la Fira Arrels el passat cap de setmana va demostrar que es tracta d’un esdeveniment ben arrelat a Menorca. Les prop de cinc mil persones que van passar per l’Espai Menorca per conèixer el bo i millor dels productes i productors que tenim a l’Illa, constaten que la fórmula encara funciona després de sis anys. El sector primari és el que és i les novetats a presentar d’un any per l’altre, no poden ser infinites amb el que el repte a presentar un esdeveniment renovat que atregui el gran públic, té el seu mèrit. En qualsevol cas, la capacitat d’engrescar el públic va funcionar a les totes com es va poder veure i si a sobre, les vendes també van acompanyar com sembla que també va ser segons l’organització, no es pot demanar més.

L'altra cita del passat diumenge que també dona pistes d'estar arrelant amb força malgrat portar menys temps en marxa és el centre d'art de Hauser & Wirth. Ni la pluja amenaçadora de primera hora, ni el vent que bufava en segons quins moments, van frenar el desembarcament massiu a l'Illa del Rei de més 550 persones. Una proposta servida a parts iguals entre art conceptual i dolce far niente, que anava farcida d'activitats per a tots els públics enmig de la bellesa mediterrània d'un espai únic. L'anar i venir de la gent, feia la sensació en alguns moments que el més important no era precisament la nova proposta expositiva que s'inaugurava sinó més aviat, el fet de poder privilegiar un ambient distès i relaxat embolcallat de música i gastronomia. En qualsevol cas, el maridatge va funcionar a la perfecció i segur que aquest 2023, tornarà a ser un must see per tothom que ens visiti.