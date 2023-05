En aquestes eleccions, encara no he sentit massa propostes en el terreny cultural. Es veu que això no deu sumar vots. Una vegada vaig llegir que Aurélie Filippetti, ministra de Cultura a França fins l’any 2014, recomanava calcular el PIB cultural, és a dir, el percentatge que es podia atribuir a les activitats culturals. En aquest sentit, a França, la industria cultural produïa més valor afegir que la de l’automòbil. No sé quin deu ser el PIB cultural que genera Menorca però si s’arribés a calcular, ens emportaríem alguna sorpresa. En música, per exemple, som una potència a les totes. Em deia una amiga des Mercadal que si no m’equivoco en la xifra, l’onze per cent dels mercadalencs, estan inscrits a l’Escola de Música que tanta bona feina fa. Invertir en cultura és més necessari que mai i si ho deixem de fer, quedarem més espatllats del que ja estem.

Noticias relacionadas Tir al plat Els carrers del perfum Más noticias relacionadas L’altre dia pensava que dels pocs moments lliures que ens queden per deixar el mòbil apagat és quan anem a sentir un concert, a veure una pel·lícula o una obra de teatre. Aquella estona preuada per recuperar els cinc sentits en el que fem no té preu. Una llegenda del folk com en Bob Dylan, té previst fer un concert al Liceu aquest mes de juny on no estarà permès fer servir el telèfon mòbil. Els organitzadors han dit que es tracta d’un «phone free show», és a dir, sense mòbils, i que ha contractat una empresa que facilitarà als assistents unes fundes per poder tenir-hi el telèfon durant tota l’actuació. A les portes de moltes esglésies també tenen un cartellet que diu que per parlar amb Déu, tampoc cal emprar el mòbil, que sempre m’ha semblat molt adient.