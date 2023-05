Quin jaleo s’ha organitzat a Ciutadella amb la passa endavant i passa enrere per una plaça des Born per als vianants. Per una vegada que l’equip de Govern de l’Ajuntament, o almenys una part d’ell, estava decidit a dur endavant una acció de gestió, encara que sigui en temps de descompte, no ha estat possible. Ho ha impedit el vot del PSOE, aprovant la moció del PP perquè no s’apliqui ara el tancament des Born als cotxes, sinó després de la temporada turística i quan hi hagi prou llocs d’aparcament.

El PSOE ja havia mostrat la seva intenció electoral de desmarcar-se de PSM-Més. La candidata Carol Cerdà, el dia que es va presentar as Mercadal, ja va criticar la manca de gestió d'un equip de govern de la que el seu partit forma part. PSM-Més, que sap fer servir l'estratègia política com cap altre partit, va veure en aquesta actitud una oportunitat per captar vots d'esquerra. La manera de fer-ho: forçar de manera precipitada el tancament de la plaça des Born als cotxes, sabent que els socialistes no compartien aquesta proposta. Sense projecte, només comprant quatre jardineres, van activar la proposta de zona només per a vianants. Després del ple, en què el PSOE ha votat amb el PP, les xarxes s'han omplert de comentaris dels partidaris de PSM-Més, molt crítics amb el PSOE, a qui atribueixen una voluntat inexistent de pactar el pròxim govern amb els populars. Totes aquestes petites dinàmiques electoralistes locals, juguen amb les prioritats d'una ciutat que té una llista molt llarga de qüestions urgents pendents: vivenda social, la millora d'infraestructura sanitària, una ampliació del polígon industrial més que necessària, l'aprovació d'un nou Pla General, la realització del projecte històric d'una escola de música, la revisió del pla de protecció del conjunt històric, més aparcaments, millora de les urbanitzacions, aprofitament de l'aigua dessalada. Sort que el Teatre des Born està obert, per veure l'obra de teatre que han muntat sobre el tancament de la plaça on s'ubica.