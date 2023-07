El nou president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca, i la nova presidenta del Govern, Marga Prohens, quan van prendre possessió, van manifestar la seva voluntat d’optar per la moderació i no per la radicalitat i el conflicte, que són virus que infecten la política. Una bona actitud, que després s’ha expressat també en l’elecció dels consellers del Govern i els càrrecs al Consell de Menorca. La majoria són persones amb un tarannà allunyat de la crispació i l’enfrontament, que defensaran les idees del partit del qual formen part, però que tenen capacitat de gestionar acords.

En bona part, avui la forma és el contingut. L’educació en les formes és el que ha de fer possible aplicar mesures acceptades per una gran majoria de ciutadans. No serà gens fàcil aconseguir la moderació. Les dinàmiques de blocs no ho afavoreixen. El debat entre Feijóo i Sánchez n’és un bon exemple. Vam mostrar com l’estratègia és més important que la veritat i els arguments i van ser incapaços d’aportar ni una sola mesura per afrontar els reptes de la societat. Molt millor va ser el debat de dijous a la televisió pública, entre set portaveus dels partits, els dos grans, els dos mitjans i els més petits, també Bildu i ERC.

Una de les causes de què la moderació sigui gairebé impossible és la dependència que tenen PP i PSOE dels extrems per governar. Ara, la radicalitat la posa Vox en les negociacions dels pactes amb el PP.

Crec que a Menorca val la pena esperar els 100 dies que se solien donar a un nou govern per veure cap on encamina Dolfo Vilafranca la seva gestió. Els vots li donen el dret d’aplicar mesures de canvi en la direcció del Consell. I el pacte amb Vox és legítim. Però haurà de demostrar que les paraules que fan referència a la prioritat de la bona gestió, pensant en tots els menorquins i no només amb els que comparteixen ideologia, i a la moderació en les formes, no estan buides de contingut.