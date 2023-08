¿Cómo quieres que nos tomen en serio? Compara tú mismo, o misma. Putin no va de tonterías. Que alguien amenaza con fastidiarle el tinglado que tiene montado y, por extensión, a Rusia… Pasan cositas. Cositas tan accidentales como aquella persona que se murió cuando cayó accidentalmente sobre una bala, el que se bebió un zumito edulcorado accidentalmente con veneno o el que se murió accidentalmente después de golpear con su cara y en repetidas ocasiones contra los inofensivos nudillos de un inocente y dulce sicario relleno de amor y purpurina. La vida está llena de accidentes muy accidentales.

Si aquí tuviésemos un tarado por el estilo del mafioso ruso cuyo avión presuntamente se ha topado con el típico misil que vuela inofensivamente por el cielo sin intención de explotar contra nada ni contra nadie, probablemente también acabaría muerto. Aunque lo mataríamos antes de aburrimiento, seguramente, de risa, o ahogado por la burocracia, uno de los venenos más letales que tenemos en este país. Te quita hasta las ganas de vivir.

Imagínatelo. Alguien decide a las bravas organizar un motín o intentar un golpe de estado con las peores consecuencias posibles para el que manda en ese estado. No digo que haya pasado ¿eh? Solo digo que te lo imagines. El peso de la justicia no caería sobre él, y menos ahora que estamos en agosto y a ningún peso le apetece caer encima de nadie hasta, por lo menos, passat festes… Al aspirante a Tejero de turno la gracia le saldría casi gratis. En el supuesto de que lo apresaran o fuese lo suficientemente inteligente como para huir del país, la burocracia entraría en acción para que cualquier cosa que le pudiese pasar se decidiera de una forma lenta, plomiza y poco eficaz. No digo que se le tenga que sentar con el tarado del avión, pero bueno, al menos que alguien le riña o le haga ‘pam pam’ en el culete. Aquí, acabará siendo una especie de vicepresidente del gobierno encubierto. Perdón, en condicional, «acabaría siendo» que lo que digo es un supuesto y no ha pasado, es un supuesto. Como cuando 1 y 1 suman 2, o cuando 122 y 31 y 7 y 7 y 6 y 5 y 1 suman 179.

Pero no me tomes demasiado en serio, que el mundo está lleno de accidentes accidentales y accidentables. Y nunca sabes cuándo te puedes tropezar con la burocracia o brindar con una pomada de limonada natural y polonio.

