Els bombers saben que quan un foc crema un edifici fins al punt que col·lapsa, l’estructura s’ensorra. És una mica el que passa ara amb la política. Els resultats electorals fan que la governabilitat sigui tan complicada que és molt probable que s’hagin de convocar noves eleccions el mes de gener, sense cap garantia que una nova votació millori la situació actual de bloqueig. La incapacitat de la dreta per atraure vots suficients perquè el PP, com a partit guanyador del 23-J, pugui governar, fa que només tengui una opció: intentar provocar el vot trànsfuga de quatre diputats socialistes que es puguin sentir incòmodes amb els acords de Pedro Sánchez amb els independentistes catalans o el suport sense condicions de Bildu. Que el PP parli amb el PNV o fins i tot amb Junts no té cap recorregut, mentre la investidura de Núñez Feijóo estigui en mans de Vox.

El rei Felip va decidir encarregar al líder del PP l'intent de formar govern perquè no hi havia cap altra opció. És qui avui compta amb major nombre de diputats que l'avalen, 172. Pedro Sánchez no pot assegurar encara amb quins vots comptarà i quines cessions haurà de fer per aconseguir el suport que es va donar en l'elecció de Francina Armengol com a presidenta del Congrés, amb 178 vots favorables. Possiblement, intentarà fermar els suports amb promeses relacionades amb treure la mà de la Justícia del conflicte polític a Catalunya, amb una amnistia, que tindrà un altre nom (que no pot ser indult general, que seria il·legal) i amb compromisos per incrementar la capacitat autonòmica catalana, que va ser escapçada pel TC gràcies al recurs d'inconstitucionalitat presentat pel PP. Però aquest hipotètic i complicat pacte amb Puigdemont serà difícil i generarà un ventall de tensions. La inestabilitat del sistema és evident. I sense un mínim acord entre PP i PSOE, encara que només sigui per baratar el sistema electoral, la situació no millorarà, ni convocant eleccions generals cada mes.