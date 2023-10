La diferencia entre la IA y el clásico rebuzno: hi-aaa, es evidente. Llamamos IA a la inteligencia artificial. En cambio, cuando alguien demuestra tosquedad o escasa inteligencia, decimos que es muy burro. Pero no debemos olvidar que el asno es un animal como nosotros (salvando las distancias) y la IA es una máquina como mi coche (salvando las distancias a base de gasolina). Mi coche, de momento, no piensa. Pero todo llegará. Espero que no empiece a discutir conmigo a dónde ir. Incluso los políticos podrían ser sustituidos por un Chat-JDT que evitaría conflictos y gestionaría los asuntos públicos de maravilla. Nosotros somos un desastre y no hacemos más que meter la pata. Si una máquina se equivoca, no puede darle la culpa al programador. No sabe lo que es la culpa (ni un programador).

Recordemos que un ser humano puede crear una máquina pero una máquina no puede crear un ser humano. Solo facilitarle o complicarle la vida. Si les damos la opción de decidir por nosotros, luego no nos quejemos. Seremos prescindibles, indefensos frente a su poder. No confundir tener algo de ritmo con tener un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de reglas definidas que nos permite solucionar un problema. Si A, entonces B. Hoy casi todo está automatizado. Esto facilita la vida. ¿Pero qué hacemos con los problemas insolubles? Tal vez lo mejor sería volver a leer a los clásicos. Y apartarse de los básicos o demasiado simples o populistas.