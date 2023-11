Los intérpretes del voto, como Santos Cerdán, han dicho que en las pasadas elecciones el pueblo dijo que no a un pacto PP-Vox. Por lo tanto, dijo que sí a todo lo que vendrá. Además, han preguntado a los militantes del PSOE: ¿Estás de acuerdo con Pedro Sánchez y sus pactos? La mayoría han dicho que sí. La pregunta no especificaba mucho, pero su consecuencia es una especie de carta blanca. Alianza con los independentistas, amnistía y obediencia a las directrices de su líder. Porque si no cumples esta última condición, no estás en las listas. Un partido político no funciona sin disciplina. Y la más importante, la disciplina de voto.

Las pasadas elecciones parecían un dilema entre susto o muerte (es un decir). Veremos si el Poder Judicial tiene poder suficiente ante el empuje sin complejos del Poder Ejecutivo y Legislativo. Todo es cuestión de poder y dinero. Lo que está ocurriendo ya ha pasado en otros lugares. Las almas cándidas están contentas. ¡Qué progresistas somos! Hemos parado a la ultraderecha y desactivado la Constitución en aras de la convivencia. Hay que tener cuidado porque aquellos que pueden sacar a la gente de la cárcel, saltándose la ley, al final también pueden meterla. La política lo puede todo. Y como diría Pedro Sánchez: el Tribunal Constitucional, ¿de quién depende? Las quejas y lamentaciones se las lleva el viento. Los que odian España vuelven ahora a tener dos Españas. No quieres caldo… ¡dos tazas!