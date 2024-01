Estaba hablando con ChatGPT cuando me interrumpió mi mujer. Así que pasé al modo conversación entre seres de carne y hueso. Hablar con una máquina me carga un poco. Debo recordar que es una ayuda puntual y que está a mi servicio. Con las personas, en cambio, debemos recordar lo que dice el Evangelio: no he venido a ser servido sino a servir.

Noticias relacionadas Protagonistas del 2024 Más noticias relacionadas El primer mes del año se está agotando cual batería del móvil. La energía mueve el mundo pero es un bien precioso, no se crea ni se destruye, solo se transforma y se encarece. Puede ser limpia y renovable, como la energía solar de Son Salomó o la eólica de Es Milà. Si nos quedamos sin energía, vamos arrastrándonos por la vida, incapaces de emprender cualquier proyecto. Tampoco funcionan los electrodomésticos. Arabia Saudí está de moda por su gran energía interior. Definimos energía como la capacidad de realizar un trabajo. Podemos añadir: capacidad de los cuerpos de producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. La unidad de medida para cuantificarla es el joule (J), en honor al físico inglés James P. Joule. Podría llamarse el pons (P), pero Joule se le adelantó.

No sé qué pensará ChatGPT de esto, pero mi mujer dirá que me voy por las ramas. Cuando dejaron de ir por las ramas, empezaron los primeros homínidos a caminar. Tenían mucha energía que con el tiempo se ha ido transformando, hasta la actualidad, en la que con tanto consumo inútil de energía, empezamos a estar cansados.