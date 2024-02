Als cursos de management empresarial, sempre s’ha dit que la pitjor gestió, és la no gestió. Tant a l’entrevista que li van fer al Dr. José Antonio Fayas la setmana passada amb motiu de la presentació del llibre sobre l’aigua editat pel Cercle d’Economia de Menorca, com a les dues conferències que es van fer a Maó i Ciutadella, aquesta va ser la principal conclusió d’aquest expert en la matèria. No s’ha fet pràcticament res en deu anys de tot el que caldria haver fet en prevenció o millora per evitar trobar-nos perillosament amb una situació com la que està afectant a Catalunya en aquests moments. Envoltats com estem d’aigua, haurem de patir per no tenir-la? Sembla un contrasentit però podria passar.

A la presentació que es va fer dissabte al Cercle Artístic de Ciutadella, el testimoni d'un pagès des Mercadal que va intervenir, va ser preocupant quan es queixava dels problemes de la salinització de l'aigua que li arribava i que posaven en perill la seva collita. Serà perquè no tenim les competències per fer-ho que no hi ha hagut decisió política, ens podríem preguntar? El Dr. Fayas va parlar clar no només perquè coneix el tema, sinó perquè ho fa sense mossegar-se la llengua, i per això, també va ser contundent manifestant que aquesta no era excusa perquè qui no té les competències, també pot tenir la iniciativa d'exigir un dia si i un altre també, a qui les té per tal que actuï i resolgui els problemes. El darrer anunci d'inversions del Govern Balear en matèria d'aigua m'ha semblat evidenciar que respecte a les altres illes, aquí anem enrere quant a projectes. Mallorca,81 milions, Eivissa i Formentera, 40 i Menorca, 18.