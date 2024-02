Estaba hojeando «Es Diari» en la cafetería cuando me topé con unas declaraciones de Antonio Guterres, Secretario General de la ONU: «El mundo está entrando en la era del caos». Vaya manera de empezar el día, pensé. Así que decidí informarme un poco más sobre el tema.

El caos puede ser preocupante, pero no se preocupen ustedes porque hay una ‘teoría del caos’ que nos permite estudiarlo científicamente, aunque no podamos dominarlo por completo (o ya no sería caos).

Si queremos proceder con orden y un método riguroso, tenemos que empezar por el principio. Y en el principio, era el caos. El orden siempre es una situación frágil, provisional e inestable. Y nos cuesta mucho mantenerlo debido a la conocida tendencia humana hacia lo caótico, sumada a la ley del mínimo esfuerzo. El ‘efecto mariposa’ nos dice que una pequeña variación en un punto del globo, puede provocar unas alteraciones lejanas, enormes e insospechadas.

Hojeando el libro «El horticultor autosuficiente» llegué a las hojas de los árboles y fui directamente a las que hablaban del olivo. No me gusta irme por las ramas y quería saber un poco más sobre sus múltiples variedades. Tiene su origen y se extiende por todo el Mediterráneo. El olivo silvestre o acebuche (ullastre) es una imagen típica de Menorca. Si estudiamos el olivo y seguimos su rastro a través del tiempo, podemos llegar, gracias a la teoría del caos, a averiguar cualquier cosa sobre nosotros mismos.