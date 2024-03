Aquesta setmana s’ha aprovat la llei d’amnistia al Congrés. Durant tota la tensió política prèvia, sempre s’ha relacionat aquesta llei amb la necessitat de Pedro Sánchez de mantenir el poder i seguir a la presidència del Govern. Però crec que, arribats a aquest punt, convé separar les dues coses.

La llei, més enllà de com la instrumentalitzen els partits, pot tenir un efecte positiu a Catalunya. Molts dels seus ciutadans poden pensar que l’Estat espanyol no és l’enemic i que hi ha altres opcions a l’estratègia de la confrontació. Les eleccions anticipades a Catalunya poden ser un indicador de si els objectius de pacificació i de convivència avancen o si tot ha estat un miratge i res ha canviat. S’ha de poder tenir una mirada llarga i no posar el focus en si Puigdemont tornarà o no i si ho farà com Lluís Companys, que el 1936 va ser rebut com un heroi després de sortir de la presó de Cadis.

La política arriba a un punt d’enfrontament insuportable, cosa que pot afectar més que no la llei d’amnistia, a l’estabilitat del Govern de Sánchez. Però a més del clima, hi ha una llista de motius que el qüestionen, i que no atura de créixer: el cas Koldo de corrupció en la compra de mascaretes del ministeri que presidia el seu mentor, José Luis Ábalos, les discrepàncies i allunyament dels socialistes amb Sumar, la no aprovació d’un pressupost, i l’esforç esgotador de pactar amb tots els socis, amb el debat públic que això provoca.

Que el ministre estrella del Govern, Félix Bolaños, anunciés que s’aprovaria el pressupost de 2024 sense cap dubte una setmana abans que es reconegués que s’ha de funcionar amb pressupost prorrogat, demostra el factor permanent d’inestabilitat que posa en perill la supervivència de l’actual Govern.

Al final, el que podria passar és que la llei d’amnistia faci el seu camí, mentre que la barca del Govern que ha impulsat la seva aprovació fa aigua, plena de forats que cada dia costa més de tapar.