La «Reyal Academi de sa Llengo Baléà», pronunciat en mallorquí i no en menorquí, és un grup estrany, sense cap coneixement lingüístic, sense cap reconeixement d’institucions científiques, una carrossa de Vox per alimentar la falsa polèmica sobre quina llengua rallam a ses Illes.

Per aquest motiu ha sorprès que el rei Felip VI li hagi concedit el títol de «Reial», una forma de donar un prestigi a institucions de llarga trajectòria, com la Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos, que presideix Román Piña, creada el 1951 i que va rebre la distinció l’any passat. És evident que el grupet de sa llengo baléà no té cap mèrit reconegut. Només va tenir el reconeixement de l’expresident J.R. Bauzá que els hi va cedir de franc un local a Palma i que el Govern no va recuperar fins a l’any passat.

La polèmica ha servit perquè el PP hagi reafirmat que la llengua de ses Illes és el català i que no pensa baratar l’Estatut ni acceptar la proposta que ja ha presentat Vox perquè la llengua pròpia es passi a dir baléà i no català.

La Casa Reial s’ha justificat assegurant que abans de concedir el títol ha demanat informes. Però no ha especificat a qui. No ho ha fet amb la Universitat de les Illes, que és la institució referent en temes de llengua, ni a l’Institut d’Estudis Baleàrics del Govern, ni a l’OCB, ni a l’IME. S’hauria de saber qui assessora i desinforma al Rei d’aquesta manera.

El Rei, com tothom, té el dret a equivocar-se, però també l’obligació de rectificar. El títol concedit a una acadèmia acientífica i negacionista de la unitat de la llengua no és honorífic, sinó que incideix en la permanent polèmica política sobre la llengua pròpia i atraca la decisió de la Casa Reial a les posicions de Vox.

El paper de la Corona és el de representar tots els espanyols, fins i tot els republicans i els independentistes. Això l’obliga a filar molt prim. I no ho ha fet.