1- Ilegalizar la discrepancia. ¡Mira por dónde! Parece ser que tendremos que sufrir una nueva censura. Cuando el franquismo, los medios eran las terminales de aquella dictadura y solo difundían lo que no la molestaba; se publicaba lo que le agradaba y la alababa; y la censura y la autocensura eran por supuestas. Los desafectos al Régimen eran purgados y cancelados. Solo la apertura de Fraga y Areilza comenzó a agrietar aquella muralla de silencios forzados.

Y, curiosidades de la vida, después de pasar por una Transición, imperfecta pero modélica por su resultado en términos de paz y progreso durante más de 40 años, y después de liberarnos de personajes como Zapatero (¿recuerdan aquel ‘nos conviene la tensión’?), ahora tendremos que sufrir las neuras de un bolivariano camuflado quien, macerado en demagogia low-cost y superada la pájara que le duró cinco días, pretende conceder o quitar permisividades mediáticas a su antojo al querer ilegalizar las discrepancias que le molesten. Back to the past. ¿Deberemos volver a luchar por la libertad de prensa, esa que limita con el Código Penal, y que es la base de toda democracia que se precie? El único periodismo democrático es el que molesta al poder... porque le controla.

De ser así ¿quien escribe estas líneas será el primero, en Menorca, en ser cancelado? Curioso. Mi abuelo Juan Gomila Borrás (Socorro Rojo, Ateneo en tiempos de guerra, Fomento de Turismo...) fue encarcelado en La Modelo y sentenciado por el franquismo por ser desafecto al Régimen. Ahora su nieto, desafecto al sanchismo, ¿sufrirá otro acoso por parte de la novedosa dictadura que se proyecta? El yugo y las flechas substituidas por el bulo y las cartas populistas. ¡Vaya por Dios! Apréndase: Sin crítica no hay libertad.

2- Días de autos: Sábado 20 de Abril. Escenario: las aceras de Ferraz. Bramaba una muchedumbre reducida mientras la andaluza, desencajada y excitadísima, mostraba una histeria evidente al extender sus brazos a modo de súplica: «Clemencia, Señor, no nos abandones...». «Nada seríamos sin ti». Cerca, la mallorquina lagrimaba como una Magdalena suplicando: «No ens deixis, Pere, si us plau. Apa, vinga, Pere, no ens deixis» imploraba en bilingüe. Otra, dentro de la guarida, aullaba autodefiniéndose como una «perro fiel». Y así. El aquelarre feminista borboteaba devoción, dependencia y esclavitud por su Caudillo invicto. Un club de plañideras, la nueva Orden de las Marías Magdalenas Pedrinas. Escena grandiosa que Cecil B. De Mille hubiese filmado maravillosamente bien.

Miércoles 24, Diada de la Estafa: Salió a las 11 de la mañana. «Buenas tardes» dijo a sus discípulos. «No os preocupéis, no os abandono, seguiré tocando la flauta... podréis seguir llorando». Estallido de alegrías, suspiros de alivio (¡podremos seguir pagando la hipoteca!), emoción desbordada... Una pena que los petardos preparados no explotaran. Estaban caducados.

3- España, una anomalía en Europa: En su edición de mayo 24, Cidob (Barcelona Centre for International Affairs) publica un estudio sobre los 27 países europeos que componen la Unión Europea detallando las ideologías de sus gobiernos (también relacionan las de los otros 13 que aún no forman parte de dicha UE). Los ejecutivos de los 27 son escrutados y desgranados. Así la ideología centrista gobierna Austria, Francia, Letonia, etc.; el centro izquierda Alemania, Eslovaquia, etc, los tecnócratas Bulgaria, la derecha Hungría e Italia, el centro derecha la Rep. Checa, Suecia, Portugal, etc. Una gran coalición gobierna Dinamarca y Rumanía... El único país europeo que es gobernado por la extrema izquierda en toda Europa es España cuyo ejecutivo incluye ministros comunistas y radicales. ¿What about that?

4- Un franquista progresista: Ha fallecido Fernando Suárez, el último ministro que aún vivía del general Franco. Hace unos pocos años describí aquí mi encuentro fortuito con él. Fue en un pequeño restaurante en Madrid (El Ferreiro en la calle Comandante (Aviador) Zorita, no muy lejos del Bernabéu). En cuanto vi entrar a una parte de la historia reciente de España fui directamente hacia él y me presenté. Cuando supo que era menorquín me alabó nuestra tierra. Después, mientras esperaba al resto de sus comensales, hablamos durante un buen rato. Era un anciano afable, agradable y muy ágil mentalmente. Y mantenía su altura física habitual. Al cabo de unos meses me lo volví a encontrar en el mismo sitio. «¡Ah, eres el menorquín!». A sus 90 años me recordaba perfectamente.

Fernando Suárez fue uno de los ministros, discípulo de Licinio de la Fuente y Torcuato Fdez. Miranda, que formó parte de la corriente aperturista y reformista de Landelino Lavilla, que estaban enfrentados a los procuradores continuistas de Blas Piñar. Su papel histórico fue determinante al defender en las Cortes el Proyecto de Ley para la Reforma Política que permitió pasar «de la Ley a la Ley» aun anulando las Leyes Fundamentales lo que desencadenó la Transición. El otro día Francesc de Carreras recordaba que «no renegó del franquismo sino que lo consideró superado». Me gustó conocerle. Gracias por ayudar a traernos la democracia y la prensa libre. DEP.

Notas:

1- El catalanismo local más feudal y alocado se pone histérico cuando alguien propone recuerdos históricos distintos a los que ellos adoran.

2- De esperpentos: esos subvencionados a perpetuidad que mienten y chulean al pueblo que les paga su sueldo.

3- De histéricas lingüisticidas: las que prefieren que muramos en barceloní a que nos salven en japonés. Incluso.

4- ¿Hay algo más ridículo que correr por una forma lingüística... forastera? ¡Ay, si no estuviera subvencionada!

5- ¿Y nuestra forma menorquina del alma? ¿Por qué se esfuerzan tanto por liquidarla?

6- Vicente Garau y su proyecto en la parte inhóspita del Lazareto: quien la sigue la consigue.

7- Victoria Prego, gracias y adiós.

8- El «Daily Telegraf» ha informado que el Sistema Británico de Salud considera que «El sexo es un hecho biológico».

9- ¿Será un bulo? Una parte del PSOE prepararía el apuñalamiento controlado de Sánchez?¿Tú también hijo mío?