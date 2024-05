Aquest estiu potser no arribarem a tenir altes temperatures de forma tan continuada com altres anys, l’efecte de «El Niño» sembla que s’ha acabat, però els climatòlegs estan sèriament preocupats.

Tornaran els freds hiverns de quan era petit? En realitat no sé si feia molt fred o jo patia fred a causa del mal condicionament de les cases. El que sí recordo és que molts dies feia pedra o gebrada al matí i ara passa poc. L’augment de temperatures sembla desbocada i el fet que la temperatura mitjana de les aigües superficials a aquest costat del Mediterrani vagi augmentant, presagia que en els propers anys ens espera patir calor de forma sostinguda.

Podem fer coses per a mitigar la calor sense utilitzar tanta energia. Per exemple:

Als espais públics caldria posar arbres com a la Plaça dels Pins de Ciutadella o com proposa el projecte guanyador de l’Esplanada de Maó. Als carrers estrets que no permeten posar arbres, es podrien substituir per estructures que tapin el sol i que permetin la circulació de l’aire. Les lones que es posen a Maó al Carrer de Ses Moreres, de l’Àngel, no són eficients, no tapen el suficient, caldrien un parell de capes de lones per a fer una ombra més compacta.

Per a que es facin una idea, imaginin un dia de calor, per exemple uns 35ºC. La radiació solar sobre l’asfalt negre pot fer que la seva temperatura s’atraqui als 70ºC i les voreres de color fosc als 60ºC. Si l’asfalt està a l’ombra es reduiria a uns 40ºC i les voreres a 35ºC.

Amb aquestes temperatures es necessita dur sabates que aïllin bé del terra, així com un barret i roba de colors clars a les hores de sol. En canvi, a la nit quan l’ambient refresca, és recomanable la roba de color negre o fosca que és la més irradia la calor corporal quan la temperatura exterior és inferior a la nostra.

Les cases antigues majoritàriament estan pintades de blanc, però tenen les teules de color vermell i emmagatzemen gran quantitat d’energia que en part s’irradia a l’interior de la casa fins i tot després de la posta de sol, seria molt millor unes teules que reflecteixin la radiació solar. Un altre problema que tenen les cases antigues és la manca d’aïllaments. La millor opció per aïllar una casa és posar l’aïllament per fora, però envairien el carrer i no queda altre que posar l’aïllament per dintre. Malgrat això, on és més important posar aïllament és a la teulada.

Una manera d’aconseguir que la temperatura de la casa no pugi excessivament a les hores de més calor és seguir la tècnica dels països musulmans. És a dir, que no entri gaire llum a la casa, fer-la ombrívola posant persianes, cortines i tendals sempre per fora de la casa, mai per dintre, i obrir-les a la nit quan baixa la temperatura. A la vegada, quan la temperatura exterior és més alta que l’interior de la casa, tampoc és bona idea deixar portes o finestres obertes per a que passi l’aire, ja que l’escalfarem.

Últimament s’han posat de moda els cotxes negres, són més elegants! Els que els tenen hauran observat que a l’estiu quan el cotxe és al sol té entre 10 i 15ºC més que un cotxe blanc. Tenir un cotxe negre aquí a Menorca implica dedicar una part de l’energia de la benzina a baixar la temperatura interior del vehicle. Tampoc donen molt millor resultat els cotxes de color vermell, ni marró, ni gris fosc, ni verd, ni tan sols taronja. Els colors que menys absorbeixen la radiació solar són els blancs, marfils, lleugerament beix, els grocs clarets,... Un altre factor important que afecta a la temperatura que assoleix un cotxe aturat al sol és la inclinació del parabrises, com més horitzontal estigui aquest vidre (com els cotxes esportius) més penetra la radiació solar i l’energia s’emmagatzema a la plataforma negre que tapa els controls del cotxe, el volant,... energia que es distribueix per tot el cotxe i puja la temperatura interior.

Ara posem el cotxe en moviment, la temperatura interior està entre 55-65ºC i el volant crema, el conductor que té consciència ecològica pensa obriré les finestres i no posaré l’aire condicionat. Bé aquest raonament és vàlid si es va a baixa velocitat, però quan la velocitat s’atraca als 90Km/h les turbulències que es formen a causa de les finestres obertes frenen el cotxe i ocasiona que el consum del motor augmenti. Quan la velocitat és un poc alta és millor pujar els vidres i posar l’aire condicionat.

Espero que aquests consells els puguin ser útils cara l’estiu i que els faci pensar que els doblers gastats en millorar l’aïllament de les cases, són diners ben gastats.

Per la meva part, com arriba la calor, deixaré d’escriure aquests articles quinzenals per un temps. Que passin un bon estiu, tenguin salut i molta sort.