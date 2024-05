A veces hay que mirar a lo lejos para enfocar mejor lo de cerca. Este consejo oftalmológico viene a cuento de una comparación casi surrealista entre Bután, un país en la cordillera del Himalaya, con Menorca. Esa zona de Asia, de 41.000 km2 por los 702 de la Isla, solo cuenta con 800.000 habitantes y recibe al año algo más de 300.000 turistas (en Menorca se premió al pasajero 4 millones en diciembre pasado). Visto desde nuestra óptica, no cuentan con tantas libertades como aquí, pero su nivel de vida no se mide por el PIB, sino por el Índice de Felicidad Nacional Bruto (IFNB). La mayoría de sus habitantes trabaja en la agricultura, sobre todo porque han limitado la entrada de turistas para conservar su patrimonio histórico (no tienen ni un solo bien catalogado por la Unesco) y su paisaje. ¿Cómo lo hacen para controlar el acceso? Se convierten en un producto de lujo. El que quiera visitarlo hoy debe pagar una tasa de cien euros por día. Es lo que cuesta la entrada al país. Hace dos años costaba el doble.

Aquí estamos ahora inmersos en el debate sobre la masificación. Mallorca y Eivissa claman porque se tomen medidas ya. Ahora casi todos los partidos están subidos en este tren, aunque no se conocen ni las paradas ni el destino final. Menorca se parece un poquito a Bután. No porque haya existido una decisión política que haya demorado su incorporación a la vorágine económica del turismo, sino porque los menorquines, por suerte, vamos con retraso. Quizás alguien puede pensar que no es tan urgente. Si uno pregunta a cualquier experto gurú del turismo cómo definiría Menorca, casi todos te contestan: «es una joya, un tesoro». Por eso, vemos que el modelo cruje, que los riesgos existen y los retos son a corto plazo. Proponer que se aplique una tasa, un peaje, por entrar, como Bután, es evidente que serviría para dar valor al tesoro y nos podría hacer a los menorquines un poquito más felices. Pero claro, es una idea surrealista, ¿verdad?