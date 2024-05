13-V-24 lunes

Resaca. Los escaños bailan en el magma del insomnio. Nunca había seguido un recuento hasta el ultimísimo final, pero ¡ay! aquel escaño saltarín que podía dar una salida política a una situación endiablada o prolongar un indeseable bloqueo. Todo acabó relativamente bien con la victoria del confiable Salvador Illa y la derrota (que no entierro, como reza hoy algún eufórico y precipitado titular) del independentismo. El PSC siempre me ha parecido un partido clave para Cataluña, al aunar el alma catalanista con la españolista, y ahora es el momento de demostrarlo si el hiperventilado Puigdemont lo permite. Dan ganas de gritarle al expresident el hit que el entonces Rey de España Juan Carlos I dedicó al no menos verborreico líder venezolano Chávez: «¿Por qué no te callas?»

14-V-24 martes

La reconocida politóloga Carmen Claudín analiza en el Ateneo los «Mitos y mentiras del conflicto ruso ucraniano» que cada vez es más nuestra guerra, producto del concepto esencialista de Rusia que pregona Putin y que es inviable sin Ucrania. El Kremlin está plenamente imbuido de que solo la fuerza genera poder, aunque no tanto de que es un gigante con pies de barro, con una sociedad débil y desestructurada, afirma la conferenciante, para desmontar los mitos y mentiras que han propiciado la actual crisis bélica.

Entre las principales mentiras, la de la pretendida desnazificación de Ucrania que llevarían a cabo las tropas rusas, argumento que no se cree nadie a excepción de los incondicionales de Putin. Hay neonazis en todos los países, pero no más en Ucrania. El otro eje argumental sería el de la amenaza de la OTAN y la pretendida promesa incumplida de su no expansión hacia el Este que habrían formulado los aliados tras la caída del muro y que Carmen Claudín niega, basándose, entre otras fuentes, en las memorias de Gorbachov. En ellas explica que en las conversaciones se hablaba solo de las fronteras de la RDA (República Democrática Alemana), no de Ucrania. Lo que teme Puti, enfatiza, no es una Ucrania en la OTAN sino una Ucrania democrática, por su efecto contagioso…

16-V-24 jueves

Nostálgico encuentro en San Clemente entre los viejos gladiadores futbolísticos del antiguo club de fútbol de la ciudad. Primera sacudida emocional al aparcar en lo que fuera nuestra sede, el antiguo campo de fútbol, hoy día un erial… Llegada al lugar de encuentro, el antiguo colegio de Sant Climent. Caras conocidas, algunas no tanto, hasta que pasa un rato y vamos rememorando, incluso goles míticos. Yo mismo siempre me relamo con el conseguido el día de mi debut, un empalme con la izquierda (aunque nunca fui zurdo) a la escuadra, pero nadie me lo ha recordado jamás y pienso si no lo habré soñado, porca miseria.

Emotivo recuerdo de los muchos que ya no están, Eduardo, Pito, Román, Ángel (al que llamábamos alternativamente «El Rubio» y «Custodio»), Bep, Tóbal, Nofre, Diego, la baja más reciente; revisión de viejas fotografías, nueva pose rodilla en tierra a punto de ser definitiva para más de uno. Pero todos nos vamos levantando, mientras el revoltoso Bernat se marca un sensual bailecito. Vuelven las risas tras el emotivo recuerdo de los ausentes. Y es que por un buen rato todos volvemos a ser jóvenes y, por tanto, felices. Visca por ever, Sant Climent.

17-V-24 viernes

El intento de magnicidio del presidente de gobierno eslovaco vuelve a poner en el candelero el preocupante aumento de la violencia política en Europa. Se empieza por cargar de odio las palabras, se continúa deshumanizando y deslegitimando al adversario político y, tarde o temprano, todo ello acaba en violencia. Preocupa profundamente la ola de polarización que sacude Europa y que puede radicalizarse aún más según el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, donde las previsiones son espeluznantes…

21-V-24 martes

Radio matutina. Escucho al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales Antonio Garamendi decir que es enemigo acérrimo de los radicalismos Consecuentemente, acude presuroso al mitin madrileño del moderado Javier Milei, presidente de Argentina, junto al no menos equilibrado Abascal, quienes se abrazan emocionadamente en el escenario, poco antes de declarar el rey de la motosierra que la justicia social es aberrante…

22-V-24 miércoles

Declara el presidente Milei al volver a su patria que el presidente español está urdiendo, junto a fuerzas peronistas, un golpe de estado en su patria argentina. Hay que ver la de capacidades diabólicas que atesora nuestro pérfido presidente quien, por cierto, también podría callarse ya, primer paso para reconducir el esperpéntico conflicto diplomático entre España y Argentina. Ché, pibes, callaos ya…