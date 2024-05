Puede que no hayan oído hablar de esta tortilla, o de estos macarrones, y les parezca un chiste. Para nada, nunca bromeo con las cosas de comer. La tortilla de macarrones (concretamente de rigatoni, que es un macarrón gordo y estriado para absorber mejor lo que le echen) es excelente, y a los niños listos les sorprende y les gusta mucho. Se elabora igual que una tortilla de patata, pero en lugar de patatas rigatoni que tengan por ahí. También se puede decir que es como si a los macarrones, en vez de salsa, les agregasen huevos batidos y los pasaran por la sartén, vuelta y vuelta. En ambos casos, y como en las tortillas de patata, cabe añadir ingredientes al gusto. Ajo, hierbas, taquitos de jamón, aceitunas (la tortilla francesa de aceitunas, que tampoco conocen, es extraordinaria), lo que quieran. O no añadir nada, con lo que saldría una tortilla de macarrones muy escueta. Simple y sin adornos, como un endecasílabo. Por supuesto, no me refiero a cocina de aprovechamiento, puesto que todo lo comestible se provecha, ni a creatividad, menudo disparate. Ni loco me pondría yo creativo, para nada. Se trata de comer (o escribir, o pensar) lo que hay, y si hay patatas, patatas, y si hay rigatoni, rigatoni. Y si es en tortilla, mejor. A quién no le gustan las tortillas, por favor. Yo me hice una de alcachofas y ajos tiernos que…

Pero a lo que íbamos. Que si juntas cosas buenas el resultado es bueno, no hagan caso a esa tontería de que no se pueden sumar peras y manzanas. Claro que se puede. Hasta tortillas de mejillones me he zampado yo, y no les hablo de cierta noche ventosa que me hice una tortilla de encurtidos para no ponerles los dientes largos. La cuestión es que si tienes rigatoni sobrantes y un par de huevos, haces una tortilla y listo. A los niños pequeños, en general aficionados a la pasta, les encanta, y se divierten horrores con el tenedor, pinchando aquí y allá esos macarrones en tortilla. Además, hasta aprenden algo interesante. Que oh sorpresa, se pueden hacer tortillas de macarrones, y no es cierto que unas cosas no se puedan mezclar con otras, siendo así que en el mundo todo está muy mezclado. El bien y el mal, la inteligencia y la idiotez. Todo.