Normalmente escribes tus artículos el sábado o el domingo… A la postre, es la vida quien te los dicta o decide. Hoy es martes y lo redactas, por tanto, con una semana de antelación. «Vox» lanza un órdago al «PP» en cuestiones de inmigración… De niños. De menores. Es martes 9 de Julio y no sé qué hará el PP. Espero que mande a hacer puñetas a quienes jamás tuvieron a un hijo en la necesidad de coger una patera… Y si por esa decisión ese partido, el PP, ha de perder el gobierno de muchísimas autonomías y alcaldías, pues eso, que bienvenida sea esa pérdida. No se puede gobernar desde el desamor. Ni desde la insensibilidad. Ni desde el chantaje. Avanti! ¡Qué hermoso ha de ser perder el poder en una comunidad por principios éticos y acostarse con esa conciencia, suave, tierna, transparente!

Tu padre te enseñó que no se puede vivir acosado, ni sometido a un perpetuo chantaje. Lo último que espera un chantajista es un corte de mangas…

Y ya puestos… «Vox» es «JuntsxSi». Tampoco ellos anhelan cobijar en su territorio, en otro tiempo culto, a esos niños que pugnan por sobrevivir. El nazismo huele, camuflado, a perfumes ficticiamente de identidad. Ni Feijo puede someterse al chantaje de «Vox», ni el P.S. debería sustentarse, como máximo exponente de un partido aparentemente social y obrero y español ya inexistente, a las exigencias de un facha en Bruselas… ¿Los pobres? ¿Los adolescentes venidos en patera? ¡No en la inmaculada Cataluña!

Y en esas estamos/estáis. Espero que Feijóo entienda eso que aprendimos todos –probablemente también él- en aulas luminosamente éticas, lo que vale más… Porque vale más «honra sin buques que buques sin honra» Si por no aceptar el órdago de quien nada siente (Abascal), usted pierde buques, alcaldías, autonomías, tendrá a cambio, la honra y el respeto de muchos… Puede que salve la vida de un niño… ¡No es poca cosa esa!

Probablemente, sí, no es poca cosa: la vida de ese niño que accedió a una costa y su futuro dependió de a qué costa arribaba. O que ese mar le fuera amable… Y sufrió, tras lo indecible, cuando supo que no tenía cabida en Cataluña. Cuestiones de orilla… El mar no es el mismo… Algunos lo ven desde la placidez de una hamaca. Otros desde un mar encabritado…

El paralelismo entre «Vox» y «JuntsxCat» ha quedado meridianamente claro en esta cuestión. ¡Aterrador! «Vox» desea impedir la llegada de inocentes menores a tierras españolas y «Juntsxcat» exige no acogerlos en su territorio. Ya hay quien se apoya, sin remilgo, cosas del narcisismo, en la última formación. Espero que Feijoó no sucumba también a ese chantaje… Ese que puede –y de hecho lo hará- matar a adolescentes cuyo pecado es, tan solo, el de intentar sobrevivir… Y llegar a una orilla…

¿Suponen una amenaza?¿Esos adolescentes?

La amenaza surge solo de esos pueblos opulentos que son incapaces de ver la desgarradora mirada de un niño pidiendo, simplemente, ser lo que es… Un niño… Un ser con derecho a ser… Ese niño que no sabe de política. Y hace bien. En la playa conquistada hace frío. La ropa, su ropa, está mojada y ese niño se pregunta, dónde estará quien le ayude…

No en «Vox», no en «Jumtsxcat»…

-«Que allegados son iguales» -Jorge Manrique dixit-.

Esos niños que repudia una determinada comunidad y que, a pesar de todo, llegarán a tierra… Sabrán que en Cataluña nadie les quiso…

Son menores…

Migrantes…

Y puede que no hablen catalán… No les darán la opción a aprenderlo. El mar se encabrita. Si sobreviven les dará asco aprenderlo. Porque no entenderán, aunque lo pronuncien bien, el verbo «estimar».