Es moix quan caça un ratolí, no el mata, malferit entre les potes, el deixa anar uns pams i quan intenta fugir el torna esgarrapar clavant-li una urpa en un joc fatal. Una urpa és l’ungla llarga i punxeguda que tenen els felins i les rapinyaires.

Hi ha periodistes-polítics-tertulians-articulistes, que tenen males urpes i fan molt de mal. Nou professors d’Institut de St. Andreu de la Barca han viscut durant set anys un calvari judicial, un patiment, al ser acusats d’un delicte d’odi despès de l’1O. Aquest cas va tenir àmplia difusió en la programació televisiva i radiofònica amb una narració maligne i inculpatòria, dins el marc d’una ofensiva global, en què tot es va anar fent gros. S’hi van afegir diaris com «El Mundo» i al Congrés i al Parlament polítics com Rivera.

Com un pardalet pres en les urpes d’un àguila va caure Podemos, per la investigació sobre el presumpte finançament il·legal via Veneçuela, rebent serioses ferides produïdes per les urpades clavades sense rigor ni responsabilitat, fins que l'Audiència Nacional va arxivar la causa.

També formen part del catàleg de casos tancats, les denúncies contra Mas i Trias, ja que els suposats doblers evadits a Suïssa partien d’un compte inexistent, o l’anomenada ‘Trama Russa’, l’enviament per Putin de 10.000 soldats... L’ Audiència mateix ha donat una clatellada al jutge, tot dient que la instrucció «És un frau de llei».

Una mordala és una pinça dentada que agafa pressionant fort, els crancs en tenen d’excel·lents i els crítics mordaços també. Tot i que no hi ha proves de cap trama criminal, ara tenen estret amb força al president del Govern d’Espanya.

Son molts els que han estat assenyalats, menystinguts i considerats delinqüents i que provada la seva honradesa, no han rebut rectificació. Ningú reconeix que va fer llarg o que es va equivocar, les seqüeles professionals i personals, pels qui han estat un botí de caça dels rapinyaires, hi seran per sempre.