QUE ante la pregunta de cuántos días faltan para Sant Joan, haya un ciutadellenc que siempre tiene la respuesta presente. Se trata de Jordi Bosch, al que encontramos este martes leyendo «Es Diari» en el bar del Casino 17 de Gener. No dudó en su respuesta: «Falten 255 dies per as Dia des Be». Hoy, por tanto, solo quedan 253. El tiempo vuela.

QUE en el mes de septiembre el observatorio de la Aemet en el Aeropuerto de Menorca registrara 17 noches tropicales con más de 20 grados, de las que seis superaron los 25 ºC. QUE el Ayuntamiento de Maó permita a través de su web o de la Oficina de Atención a la Ciudadanía adherirse a la declaración de la compositora Margarida Orfila como Hija Ilustre. QUE tras su renuncia a ser candidata a la alcadía de Maó en 2023 Conxa Juanola apueste por hacer política desde fuera de las instituciones, aunque parece que ofertas no le faltarán.