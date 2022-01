Se acabó el amor. Tan solo cuatro meses después de su mediática boda, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se separan. Según ha adelantado Joaquín Prat en 'El Programa de Ana Rosa' la influencer se sentará la tarde en el programa de la cadena para confirmar la noticia de su divorcio. «Ellos lo han confirmado, esta tarde en 'Sálvame' Anabel Pantoja va a anunciar que se divorcia de Omar y va a contar los motivos», ha conformado el presentador.

La sobrina de Isabel Pantoja ya se ha pronunciado sobre la noticia a través de sus redes sociales para asegurar que el motivo de su ruptura no se debe a ninguna tercera persona. «Después de todas las informaciones dadas, me veo en la obligación, para no perjudicar a terceras personas que tienen familia, trabajo y vida y que no tienen nada que ver con esto. Mi entrenador e íntimo amigo es @javiipantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser una tercera persona, ya que no existe», aseguró Anabel a través de una story en Instagram.

Según el periodista Pepe del Real el motivo de su ruptura se debería a un distanciamiento producido por culpa del cambio de actitud de Omar Sánchez. «Me confirman que no hay marcha atrás y que Anabel Pantoja está decidida. Pese a la ruptura, ella seguirá viviendo en la isla», ha asegurado el colaborador. Además, ha informado de que el canario desconocía que la noticia fuese a salir a la luz y todavía tenía esperanzas de una reconciliación. Durante los últimas semanas se ha podido ver como ambos ya no vivían en la misma casa, de hecho, Anabel Pantoja se ha alojado en un hotel durante sus últimos viajes a Canarias.