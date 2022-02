Ona Carbonell anuncia con una bonita foto que espera su segundo hijo

Ona Carbonell está embarazada de su segundo hijo. La propia nadadora ha comunicado la noticia este martes a través de su perfil de Instagram con una bonita fotografía. En la instantánea se puede ver a Ona en la playa acompañada por su hijo, que le toca la tripa: «La familia aumenta, súper felices», ha escrito junto a la instantánea. Los comentarios en la publicación no se han hecho esperar y amigos y familiares ya le han dado la enhorabuena a través de los comentarios.

La catalana y su pareja, Pablo Ibáñez, dieron la bienvenida a Kai en agosto del año 2020 y ahora, año y medio después, han anunciado que el pequeño tendrá un hermanito. Carbonell es una de las deportistas más importantes del país: tiene dos medallas olímpicas y un total de 37 medallas en grandes competiciones, entre ellas 23 en campeonatos de Mundo y 12 en Europeos. La ganadora de MasterChef Celebrity, además de por su faceta profesional, destaca por su claridad a la hora de hablar sobre los problemas de conciliación a los que tienen que hacer frente las mujeres deportistas.

Muy activa en redes sociales, comparte de forma habitual con sus seguidores cómo vive la maternidad e incluso ha llegado a abrir debates tan importantes como el de la lactancia materna. «Lactancia materna: La que tú eliges. La que te hace sentir bien. La que no es fácil ni idílica. La que te remueve, te hace dudar y te enseña más de lo que nunca pudiste imaginar», escribió en Instagram junto a una imagen en la que aparecía dando el pecho a Kai.

La bonita historia de amor de Carbonell e Ibáñez comenzó en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. La propia Ona explicó a Europa Press sus inicios y lo presente que tiene a su pareja en su día a día: «Él era deportista, entrenaba en la selección también y cuando él se fue, yo empecé con la selección española. Cruzamos nuestros caminos, pero teníamos amistades en común. [...] Cuando me acompañó a los Juegos estaba en la villa y nos vimos cuando acabaron. Saber que Pablo está ahí me ayuda y cuando no puede, por email».