Sara Carbonero ha cumplido años y para celebrarlo ha compartido este jueves en perfil de Instagram una imagen muy significativa. En la instantánea se puede ver a la presentadora frente a un espejo y mostrando por primera vez la cicatriz que tiene en el vientre: «El tiempo y sus costuras», ha escrito en la publicación. Con motivo de sus 38 años la periodista ha hecho balance de este último año que, tal y como ha explicado, «ha estado lleno de cambios, crecimiento y aprendizaje pero sobre todo de aceptación y agradecimiento».

Esta bonita imagen, en la que Sara no estaba posando, la tomó su compañero y fotógrafo de su marca de ropa Slow Love, Álex Varo. «No fue pensado ni planeado, no estaba posando pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro», ha detallado. De este modo ha querido resaltar todo lo que ha vivido a lo largo de estos años: «Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida».

Carbonero afronta esta nueva etapa con mucha ilusión y con un gran agradecimiento a sus seres queridos: «Solo diré que gracias enormes a la vida por ponerme otras 365 páginas en blanco por delante para llenarlas de las palabras más bonitas posibles. Me siento muy afortunada y feliz. [...] Daros las gracias a todas y todos, de corazón, por los buenos deseos, las felicitaciones y el cariño que estoy recibiendo hoy». En mayo del año 2019 la comunicadora se enfrentó a un cáncer de ovario y se tuvo que someter a una operación y a un tratamiento de quimioterapia.

La periodista e Iker Casillas confirmaron su separación en el mes de marzo del 2021. La ya expareja tiene dos hijos en común y mantienen una muy buena relación tal y como han mostrado en sus redes sociales. Es más, el exfutbolista ha sido de los primeros en felicitar a Sara en este día tan especial: «Por otros sueños por realizar. Por otros sueños cumplidos. Disfruta aunque alguna tempestad intenta restar camino. A toda máquina. Felicidades mujer. A por otro año para olvidar los anteriores», ha escrito en su Instagram.