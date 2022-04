Olga Moreno rompe su silencio: «He luchado hasta que he visto a mi marido con otra»

Olga Moreno ha hablado este miércoles por primera vez de su separación con Antonio David Flores. La andaluza ha concedido una entrevista en la revista Semana donde ha explicado cómo se siente y lo afectada que está tras la ruptura. Seis meses después de que el ex guardia civil le dijese que quería romper su relación, la diseñadora se ha abierto como nunca: «Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación». La sevillana ha remarcado que todo lo que ha ocurrido estos meses le ha pillado por sorpresa y se siente decepcionada: «No me merezco lo que me ha pasado».

A pesar de que Olga ha apostado siempre por su matrimonio, conocer que su todavía marido está con otra mujer ha hecho que pierda las ganas de volver a intentarlo: «He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra». Y es que el pasado mes de octubre saltó la noticia de que Antonio David mantiene una relación con la reportera de El programa de Ana Rosa Marta Riesco. Un noviazgo que a día de hoy continúa y que va enserio, ya que incluso se ha visto al ex de Rocío Carrasco en la casa de la periodista. Eso sí, la ganadora de Supervivientes tiene claro que el colaborador se ha equivocado con esta decisión: «Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo lo he hecho». A pesar de todo, Olga decidió estar presente este sábado en el cumpleaños del excolaborador, una estampa que pilló por sorpresa a más de uno. Hay que tener en cuenta que ambos tienen una hija en común, Lola, y que la diseñadora está muy unida a David, el hijo de Antonio David y Rocío Carrasco. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista) Al margen de su vida sentimental, el ex guardia civil sorprendió la semana pasada al presentarse en la Junta General de Accionistas de Mediaset, donde denunció el trato que ha recibido por la productora La Fábrica de la Tele. «Me han acusado frente a lo dictaminado por la justicia como maltratador. Si en contra de lo declarado por la justicia durante un año, si se les hubiera acusado a ustedes o a sus hijos ante millones de espectadores como maltratadores o de ejercer violencia vicaria con una resolución de sobreseimiento...», criticó ante Paolo Vasile.