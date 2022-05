Rosa López ha sorprendido a sus seguidores al compartir una fotografía en bañador. La artista ha publicado este domingo en sus historias de Instagram una instantánea en la que aparece con una pieza de baño en color fucsia con detalles en amarillo justo antes de darse un chapuzón en la piscina. Con esta imagen la cantante ha mostrado los resultados de sus duros entrenamiento físicos, unas rutinas que la cantante comparte de forma habitual en sus redes sociales. «A por ello!!», ha escrito sobre la imagen en cuestión y ha asegurado que le espera un «verano movidito».

La exconcursante de Operación Triunfo ha demostrado así que está muy orgullosa de su cuerpo, aunque su relación con su aspecto físico no siempre ha sido tan buena. Tal y como ella misma explicó en Lo de Évole, en sus inicios tuvo muchas presiones para perder peso: «Me preguntaron qué estaría dispuesta a hacer por entrar al programa y dije que perder peso. Creía que era lo que querían escuchar». Unas críticas que en aquel momento le afectaban mucho: «Pensaba que si fuese más delgadita, con los dientes derechos, sin gafas, hablando mejor....», se sinceró con Jordi.

Imagen compartida por Rosa en sus historias de Instagram.

En ese momento Évole respondió de forma clara, con una crítica hacía la industria musical: «Nos enamoramos de una cosa que luego lo que hicimos fue transformarla». Respecto a su vida sentimental, López mantiene una relación con el policía local Iñaki García desde hace más de un año. Ambos protagonizaron una exclusiva el pasado mes de febrero y, aunque por el momento no van a pasar por el altar, a la artista le gustaría tener hijos. «Voy tarde ya, pero el día que sea madre, me muero. Veo un niño y se me cae la baba, quiero uno», reconoció en una revista.