David Beckham y Harper Beckham han disfrutado de un plan padre e hija que ha arrancado más de una carcajada. Junto con la menor de sus hijos, el futbolista se deleitó en un concierto de The Weeknd, quien hizo una parada en Miami como parte de su tour mundial, After Hours, cuya parada en Madrid no será hasta el 24 de octubre. Tras sus vacaciones en un megayate por el Mediterráneo, la familia Beckham ha regresado a su residencia en Estados Unidos. El británico se lo pasó tan bien que ha compartido cada instante del concierto en redes sociales.

«Sé que ya publiqué un video, pero nuestra niña es tan linda que he tenido que publicar otro en el que se está burlando del baile de papá», confiesa Beckham en una publicación de Instagram. Previamente, David ha compartido varios vídeos de la noche, incluyendo uno en el que se ve su «momento vergonzoso», como él mismo lo ha definido. El futbolista ha demostrado que se sabe todas las canciones de The Weeknd y ha sacado su lado de padre sin miedo a hacer el ridículo. La hija más pequeña de Victoria y David Beckham, a sus 11 años ha demostrado ser una gran fan del artista. Entre los momentos más memorables, encontraremos al futbolista cantando a destiempo y sacando unas risas a su hija. Sin duda, resultó una velada inolvidable para los dos en la que pudieron compartir tiempo disfrutando de su música favorita y mostraron una gran complicidad. David y Harper estuvieron acompañados del magnate Dave Grutman, quien es un buen amigo de la familia Beckham y se le ve sentado a lado del británico.