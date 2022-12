Amaia Montero reaparece en redes tras su ingreso

Amaia Montero ha vuelto este jueves a sus redes sociales. La cantante ha compartido en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece con el mar de fondo, una gorra y una chaqueta mientras suena la canción Just Another Day de Jon Secada. Esta instantánea llega dos semanas después de que se hiciese público que la cantante ha estado ingresada un mes en una clínica de Navarra. Aunque se desconocen los motivos exactos, su familia ha destacado que la artista se encuentra «mejor». Es más, su hermana Idoia aclaró que está inmersa en la preparación de su nuevo proyecto musical, ya que la música se ha convertido en su refugio en estos tiempos difíciles.

A principios de octubre Amaia anunció su vuelta a la música, tras cuatro años retirada de los focos, durante los que poco se supo de la exvocalista de la Oreja de Van Gogh. Sin embargo, días después volvió a llenar los titulares por la preocupación que suscitó un vídeo que colgó ella misma en redes sociales. En las imágenes mostraba un extraño comportamiento y el mensaje que dejó en el post era muy alarmante: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida», escribía. Un texto que ha editado y ha cambiado por: «Marcadores a 0».

Tras este escándalo, la guipuzcoana decidió alejarse de las redes hasta este jueves. La revista Lecturas publicó las imágenes de la salida de la cantante de la clínica en las que aparecía cargando las maletas en el coche, antes de partir de camino a casa en compañía de su madre y su hermana. Ya en el año 2018 saltaron las alarmas durante uno de sus conciertos en el que mantuvo, sobre el escenario, un comportamiento errático y que fue duramente criticado.