Aitana ha concedido su entrevista más personal en Nude Project. Tras su visita a La Resistencia, la joven ha querido remarcar una vez más que «ya tiene 23 años» y que su música ha evolucionado desde que salió de la academia de Operación Triunfo. La artista quiere alejarse de su imagen de 'niña buena' para mostrar un perfil más acorde con su edad y por este motivo ha decidido hablar abiertamente sobre temas como las drogas o la religión. Bruno Casanovas y Alex Benllo, presentadores del podcast, han preguntado a Aitana sobre el consumo de drogas en el mundo de la música.

«Voy a ser totalmente sincera, de verdad, porque no tengo ninguna necesidad de mentir en esto. Te juro por mi padre y mi madre que nunca he visto a nadie meterse delante de mí», ha reconocido. Eso sí, asegura que en el momento en el que saltó a la fama su familia afrontó este tema con miedo: «Mi madre se llegó a preocupar por 'este tipo de tentaciones'». De todas forma, piensa que hay «algo o alguien» que evita que tenga que vivir estas situaciones. Respecto a las creencias religiosas, la cantante tiene una opinión clara. «Yo no soy creyente, lo respeto un montón y sí que tengo a mucha familia mía que lo es», ha reconocido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aitana Ocaña ⭐️ Jorge López (@aitanaxjorge.cl)

Eso sí, tiene claro que hay 'algo más': «Sí que creo en las energías y creo que algo tiene que haber. No sé quién es esa persona, pero eso que exista en el otro mundo no quiere que pase». En su visita al programa de David Broncano Ocaña también dio algunos detalles sobre su vida privada, como el dinero que tiene en el banco: «Me he comprado otra casa, entonces no tengo tanto dinero». La joven, que es pareja de su compañero en La Voz Kids Sebastián Yatra, también habló sobre las relaciones sexuales que había mantenido en el último mes: «No tantas, es que no he visto a... ¿Qué te cuento? A ver qué te digo si luego va a salir en las revistas del corazón», dijo visiblemente nerviosa.