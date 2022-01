Las reacciones a las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones'

La experiencia de las parejas de La isla de las tentaciones en República Dominicana ha llegado a su fin. Los concursantes vivieron este miércoles sus hogueras finales, que han sido muy comentadas en redes sociales. Una de las más esperadas era la protagonizada por Tania y Alejandro, ya que a lo largo del reality la joven se ha desencantado con su novio por los comentarios que ha hecho sobre ella en Villa Playa. Una actitud que, por el momento, no ha sido capaz de perdonar.

El acercamiento de Tania con el tentador Stiven hizo que el ex Mister España se sintiera inseguro y, aunque estaba enfadado con su novia, apostaba por seguir con la relación. Lo que no se esperaba era que Tania decidiese romper con él. Alejandro insistió en que se lo pensara mejor, pero finalmente la joven optó por irse sola. Una decisión que ha sido muy aplaudida en Twitter, donde los usuarios han sido muy críticos con el gaditano por su comportamiento a lo largo del programa.

La manipulación psicológica. No concibe a una Tania que disfrute sin él. Para ello le miente diciéndole eso. Él se esperaba que ella iba a llorar. Así concibe el amor Alejandro. Tania tiene que sufrir y tener miedo de otra chica para no perderlo. #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/hmRC418koA — JOSE CARLOS (@JoseCarlosCB27) January 12, 2022

TANIA SE VA SOLA SIN ALEJANDRO #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/sKu6waiWON — Victor Gil 📺 (@Victorgppp) January 12, 2022

Toda España esta noche acompañando a Tania a su hoguera final para destrozar a Alejandro #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/EcVnnGmJpl — Fernando Simoff (@FernandoSimoff) January 12, 2022

Tania: "A mí no me vale que me digas que estabas cabreado, si estás cabreado, respiras, cuentas hasta diez y te expresas"#LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/dx3lrVHJgB — Tam (@tgvkamarra) January 12, 2022

Por su parte Rosario y Álvaro no pudieron evitar emocionarse al verse. La pareja, que llevaba cuatro años, se tiene un gran cariño pero, tal y como reconocieron, no han sabido «hacerlo bien». Precisamente en esta hoguera Rosario pudo ver que su novio había hecho un trío en Villa Playa, algo que no se esperaba para nada: «Eres un sinvergüenza, te has retratado tú solo, yo he dejado de sufrir por ti hace mucho tiempo. Que se ha montado un trio. Eres un vengativo y un rencoroso. Qué vergüenza cuando te vean en tu casa».

A pesar de los reproches el participante dio a entender que quería continuar con su pareja, pero ella tenía claro que lo mejor era romper. Una vez finalizada su relación con Álvaro, Rosario decidió ser sincera y apostar por su relación con Suso. El soltero, encantado, aseguró que también quería seguir conociendo a la joven. Los tuiteros en rasgos generales han alabado la hoguera de la ya expareja pero consideran que Rosario no se tendría que haber ido con el tentador.

El gato de Rosario y Álvaro esperando la hoguera final. #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/aIJu7RmdC5 — Y O L I N D A 🦊 (@_yolinda_) January 11, 2022

Álvaro: he sufrido mucho y te quiero Rosario

Su forma de sufrir: #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/eQNZQcqp79 — Aalfreedom (@aalfreedom) January 12, 2022

Como he empezado viendo la hoguera de Rosario y Álvaro/cómo he acabado #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/OqEjGVh5gt — Paulita🖤🌹☄️ (@Paauuliitaa8) January 12, 2022

No hombre no, con la pedazo de hoguera que ha hecho Rosario y lo ha tenido que joder diciendo que quiere irse con Suso #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/Akb4dbNOiy — Sol (@caritalreves) January 12, 2022

#LaIslaDeLasTentaciones11

Cuando Álvaro y Rosario deciden romper una relación tóxica de la manera más bonita posible / Cuando Rosario decide irse con Suso. pic.twitter.com/LDbyObBG6d — Maximiliano el Versti (@kapomcindahouse) January 12, 2022

Nico y Gal·la vivieron momentos de tensión y es que hay que recordar que el exfutbolista dejó plantada a su chica en una hoguera de confrontación, una decisión que hizo que la joven cambiase totalmente su forma de actuar en el programa. Aunque en las villas los dos han sido infieles a su pareja, Nico echó en cara a novia que ella lo había hecho por venganza. Una vez más, el joven fue incapaz de decir algo bueno de Gal·la, algo que dejó claro que la relación tenía que llegar a su fin.

Finalmente Nico decidió abandonar La isla de las tentaciones solo, pero su chica pidió irse de la mano de Miguel. Aunque el tentador saludó a la joven con un beso, le explicó que él quería volverse solo a España porque no se veía preparado para empezar una relación y pensaba que lo mejor era que ella se fuese sola. Una decisión que ha sorprendido mucho en redes sociales, ya que durante toda la hoguera Gal·la dio a entender que la relación entre los dos iba en serio.

¿¿QUÉÉÉ? 😱😱😱 Después de todo, Miguel decide irse solo 🍎 #LaIslaDeLasTentaciones11 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/UtTzZhcKwc — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 12, 2022

*salen las imágenes de Nico f0llando y Gal•la se ríe*

Nico: ¿de que te ríes?

Gal•la: De ti.

JAJQJSJQJSQJSJQJ TE AMO ESQUE QUE REINA #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/gqDjgDaVRP — nazaret sanchez (@nazaretsaanchez) January 12, 2022

Nico delante de las chicas VS Nico delante de Gal•la #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/m9VyIyLsuN — Itts.xiisca (@IttsXiisca) January 11, 2022

La única pareja que ha conseguido superar la experiencia de La isla de las tentaciones ha sido la formada por Josué y Zoe. El objetivo de ambos era que ella consiguiera superar sus celos y confiar en el extronista de Mujeres y hombres y viceversa. Pese a haber visto imágenes y comportamientos de Josué que no le han gustado, Zoe se dio cuenta de que él es el amor de su vida. Los dos dejaron a un lado sus diferencias y decidieron seguir adelante con su relación.

-Josue: dime de esas imágenes que es lo que te ha molestado.

-zoe:#LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/YTGxZKRoRR — ignacio barceló (@bitchsprout) January 12, 2022

Zoe: Mírala restregándose, ahí tampoco ves nada?

Josué: Esa quién es?#LaIslaDeLasTentaciones11 JAJAJA pic.twitter.com/nQHBxaZtRp — daniela (@llenadekaos) January 12, 2022

Que Josué se puso el traje azul porque sabía que Zoe iba de azul y quería ir a juego #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/ORiBFEH3s9 — Benze🇮🇨 (@BenzejuiP) January 12, 2022

#LaIslaDeLasTentaciones10

Yo con Josue al principio de la edición // Yo con Josue ahora pic.twitter.com/R7ycPk4M6F — Jose (@josiitogf896) January 11, 2022

¡Seis meses dan para mucho! 😱 ¿Qué habrá pasado con las parejas? ❤️ ¡¡Próximamente lo veremos!! 🔄 si estás deseando enterarte de todo 🍎 #LaIslaDeLasTentaciones11 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/419OpF3sb3 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 12, 2022

Aunque el miércoles se emitieron las hogueras finales, aún quedan por emitir algunos programas, ya que próximamente se podrá ver el reencuentro de los participantes seis meses después y se volverán a ver las caras en los debates finales. Precisamente en esta entrega especial, de la que ya se ha hecho un avance, el tentador Stiven soltará una bomba sobre Tania: «Ella te ha respetado en todo momento, pero fuera de la isla no lo ha hecho». Tocará esperar para ver cuál es la situación actual de las parejas de La isla de las tentaciones.