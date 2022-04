Nacho Palau será uno de los concursante de Supervivientes 2022, tal y como ha confirmado la noche de este jueves en Secret Story Carlos Sobera. El escultor, que es conocido por haber sido la pareja de Miguel Bosé durante 26 años, se ha mostrado muy emocionado con esta nueva aventura: «Hola a todos. Soy Nacho Palau, soy concursante de Supervivientes y tengo muchas ganas de ir al concurso. Os mando un beso fuerte a todos, nos vemos pronto», ha indicado en su vídeo de presentación

Este programa puede ser una buena oportunidad para conocer mejor a Palau, ya que siempre ha sido muy discreto con su vida privada y apenas se conocen detalles de su relación con el cantante. Hace tan solo tres meses concedió su primera entrevista donde explicó los duros momentos a los que ha tenido que hacer frente tras su ruptura con Miguel. Uno de los mayores problemas ha sido la complicada guerra judicial por la custodia de los hijos que tuvieron mientras duró su relación: dos con los genes y apellidos de Bosé y dos con los de Palau, pero criados como hermanos hasta la separación.

Y es que la expareja no logra ponerse de acuerdo con el modo en el que deben vivir los pequeños. Mientras que escultor apuesta porque vivan los cuatro juntos y ambos compartan la custodia, el músico prefiere que cada uno esté con lo que tienen sus genes. En la actualidad Diego y Tadeo viven en México con Miguel; mientras Ivo y Telmo se fueron a la casa de Nacho en Chelva, en la Comunitat Valenciana. «Era un proyecto de familia en común. Eso el juez lo ha dado por probado. Lo que ocurre es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación. Sí hay una filiación de hecho, pero no se puede declarar una filiación de derecho», criticó el valenciano en la publicación.

¡PRIMER CONCURSANTE CONFIRMADO! 😍 Es oficial, Nacho Palau se convierte concursante de #Supervivientes2022 🌴 https://t.co/eU7aPnS7MW — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2022

Por el momento se desconoce el día en el que se estrenará el reality, aunque distintos medios apuntan a que empezará cuando finalice Secret Story. Esta nueva edición estará presentada un año más por Jorge Javier Vázquez y Carlos Sobera desde España, mientras que Lara Álvarez estará con los concursantes en Honduras. Y como novedad Mediaset ha fichado a Ion Aramendi, que ya trabajo en el grupo de comunicación como reportero de Sálvame, para ponerse al frente del debate semanal Supervivientes: Conexión Honduras.