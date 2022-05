La guía completa para ponerse al día con Eurovisión 2022

Vuelve Eurovisión 2022. Es la cita televisiva no deportiva con más audiencia de todo el mundo y despierta un entusiasmo que pocas veces se percibe con otras cuestiones. La información que corre por internet puede llegar a sobrepasar a muchos. Por ello, aquí te traemos una guía completa con toda la información que necesitas saber para llegar a la final de este sábado con los deberes hechos y enterado de todo. Este año se celebra en Turín (Italia) este sábado 14 de mayo. Un total de 25 países competirán para hacerse con el micrófono de cristal y llevar el año que viene la fiesta a su país. Los presentadores oficiales de este 2022 son la cantante Laura Pausini, el showman Mika y el presentador de televisión italiano Alessandro Cattelan.

El concurso se celebra en el Pala Alpitour, un enorme pabellón multideportivo. La RAI (la televisión pública italiana) ha puesto en marcha una impresionante puesta en escena, con una fuente rodeando la platafoma principal. Sin embargo, en la recta final están teniendo serios problemas con la pantalla, los focos y el escenario.

Alessandro Cattelan, Laura Pausini y Mika.

Las semifinales

El espectáculo de este sábado, 14 de mayo es solo la gran final. Esta semana tendrán lugar las dos semifinales, en las que 35 países se jugarán el pase a la final. No lo harán el llamado grupo The Big Five (los cinco grandes), que lo conforman: Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania. Los cantantes de estos grupos tienen asegurada su participación en la final. La primera semifinal ha tenido lugar este martes, 10 de mayo, y, gracias al voto del público, han pasado los siguientes países: Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania, Moldavia y Países Bajos. Se han quedado fuera Albania, Letonia, Eslovenia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca y Austria. La segunda semifinal se celebrará este jueves, 12 de mayo, y se podrá seguir en directo a través de La 1 desde las 21:00h.

La representante de España: Chanel

La cantante Chanel Terrero, de 30 años, representará a España en el concurso eurovisivo. Nació en La Habana, pero con tres años se mudó con su familia a Barcelona. Desde muy pequeña se enfocó en el baile y, con 16 años, se inició en el teatro musical, para lo que se trasladó a Madrid. A partir de 2010 empezó a adquirir fama, con brillantes actuaciones en famosos musicales como Mamma Mia!, El guardaespaldas o El Rey León. También ha participado como bailarina en Tu cara me suena (Antena 3) y ha bailado la MTV en un espectáculo con Shakira. La elección de Chanel en el Festival de Benidorm provocó una sonada polémica. Y es que no era la favorita. Según las votaciones del público, Chanel quedó tercera, por detrás de las Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, pero el voto del jurado la convirtió en la elegida para ir a Turín.

La canción que llevará a Eurovisión será SloMo. Según ha explicado la propia Chanel, para ella la canción significa una fiesta, una forma de divertirse sin complejos. Eso sí, tampoco se ha librado de críticas que llegaron, incluso, hasta el Congreso de los Diputados. Allí, la diputada del PSOE Lidia Guinart criticó al presidente de Televisión Española «La normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres» que, a su juicio, promueve la letra. A pesar de las críticas, TVE no ha cambiado la letra y ahora parece que toda España baila al ritmo de SloMo.

Los favoritos y las propuestas más sorprendentes

Las casas de apuestas hace ya tiempo que están en marcha. Los favoritos son:

Ucrania : según las casas de apuestas, el grupo Kalush Orchestra tiene un 48 % de posibilidades de ganar. A muchos les han seducido sus ritmos folclóricos, mezclados con el hip hop, mientras que otra corriente -a la que Massiel apoyó este martes en La 1, quiere que Eurovisión 2023 se celebre en Ucrania para impulsar la economía del país tras la guerra.

: según las casas de apuestas, el grupo Kalush Orchestra tiene un 48 % de posibilidades de ganar. A muchos les han seducido sus ritmos folclóricos, mezclados con el hip hop, mientras que otra corriente -a la que Massiel apoyó este martes en La 1, quiere que Eurovisión 2023 se celebre en Ucrania para impulsar la economía del país tras la guerra. Italia : el ya cantante eurovisivo Mahmood (terminó segundo en Eurovisión 2019 con Soldi) y el rapero Blanco traen a Turín la canción Brividi (suspiro en italiano). Un duo de una calidad vocal excepcional.

: el ya cantante eurovisivo Mahmood (terminó segundo en Eurovisión 2019 con Soldi) y el rapero Blanco traen a Turín la canción Brividi (suspiro en italiano). Un duo de una calidad vocal excepcional. España : Chanel parte como una de las favoritas. Las encuestas la sitúan entre el 4º y el 5º puesto.

: Chanel parte como una de las favoritas. Las encuestas la sitúan entre el 4º y el 5º puesto. Suecia : Cornelia Jakobs presenta Hold Me Closer. Según las apuestas, podría quedar entre los primeros cinco ganadores.

: Cornelia Jakobs presenta Hold Me Closer. Según las apuestas, podría quedar entre los primeros cinco ganadores. Países Bajos : presentan una canción en neerlandés sobre la salud mental, que ha adquirido notable popularización entre los eurofans.

: presentan una canción en neerlandés sobre la salud mental, que ha adquirido notable popularización entre los eurofans. Grecia: está siendo una sorpresa de última hora. La cantante Amanda Tenfjord ha superado en los últimos días a Chanel en los rankins. La apuesta griega es sin duda espectacular, con una potente voz, acompañada de un espectáculo de luces.

La guerra de Ucrania en Eurovisión

Sin duda, la edición de este año viene marcada por la guerra en Ucrania. El país de Zelensky participa en el concurso con Kalush Orchestra, un grupo ucraniano formado en 2019. La canción, una mezcla entre ritmos folclóricos y hip hop que presentan, estaba originalmente dedicada a la madre del rapero, pero ha acabado adoptando un toque patriótico tras la invasión. Destaca también la puesta en escena, con trajes tradicionales. Por su parte, Rusia no participará este año por primera vez, tras 23 años en Eurovisión. En la primera semifinal muchos concursantes han hondeado banderas ucranianas, en apoyo a la nación ante la contienda. Según ha afirmado la organización, «la paz será el tema principal» de este año. Se prevé que la gran final de este sábado abra con un mensaje pacifista.

Un poco de historia de Eurovisión

El festival fue creado tras la Segunda Guerra Mundial para reunificar Europa y unir a los diferentes países a través de la música. La idea fue de Marcel Bezençon, expresidente de la Unión Europea de Radiodifusión. La primera edición tuvo lugar en Suiza el 24 de mayo de 1956 y participaron siete países (Alemania Occidental, Suiza, Francia, Luxemburgo, Italia, Países Bajos y Bélgica). Desde entonces se ha celebrado cada año -a excepción de 2020, por la pandemia de coronavirus-. A medida que ha ido adquiriendo popularidad, más países se han ido sumando y el funcionamiento se ha ido complicando hasta convertirse en una fecha más que señalada, con una ingente comunidad detrás, los llamados «eurofans». España ha participado desde 1961, un total de 60 veces, y ha ganado en dos ocasiones: en 1968 (Massiel, con La, la, la) y en 1969 (Salomé, con Vivo cantando).