Expulsión inesperada en la cuarta semana de MasterChef Celebrity. Contra todo pronóstico este lunes salió del programa de cocina una concursante que se veía como candidata a la final: Patricia Conde. En este caso, la improvisación ha jugado en su contra en la prueba de eliminación y los jueces no han perdonado su actuación. La de este lunes ha sido la prueba de eliminación más reñida. Pepe Barroso y Xavier Deltell sorprendieron demostrando sus habilidades culinarias, pero la sorpresa ha llegado con Patricia Conde.

El veredicto final estaba entre ella y Fernando Andina o Manu Baqueiro, pero, de los tres platos, el de Patricia ha sido el que «más ha maltrató el producto». Al escuchar el veredicto del jurado, no pudo evitar mostrar su sorpresa. «Estoy en shock porque me siento como si estuviese en el despacho de la directora dando explicaciones sobre qué he hecho mal, pero bueno, ni tan mal haber llegado hasta aquí».

Esta no fue la única sorpresa de la noche, ya que durante la primera prueba del programa Norma Duval ha protagonizado uno de los momentos más tensos junto a Lorena Castell. La vedette ha perdido los nervios al trabajar con su compañera y ha amenazado con abandonar las cocinas. «Me voy, me voy del programa», ha dicho muy enfadada, mientras la cantante ha ido en su búsqueda para intentar que se calmara. «Reconozco que soy muy temperamental y la he gritado. Perdóname», ha dicho Castell.