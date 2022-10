El paso de Norma Duval por MasterChef Celebrity no está siendo fácil. La vedette ha vuelto a protagonizar este lunes un tenso enfrentamiento con sus compañeros durante la prueba de exteriores. La concursante tenía que ejercer como capitana de equipo, pero desde el principio se sintió atacada por su grupo: «Quieren hacerme parecer una persona conflictiva y es todo lo contrario, pero ellos se han montado esa película. Seguiremos jugando». Una palabras que molestaron a los aspirantes a chefs y sobre todo a Lorena Castell, con quien ya tuvo una fuerte discusión en el último programa.

«Cuando una persona dice continuamente que todo está bien y no tiene ni idea de lo que está haciendo pues, al final, desquicia», reprochó la colaboradora de Zapeando. «Oye Lorena, ya está bien de que me acuses, ¿eh? ¡Hasta aquí!», respondió Norma, dejando clara la mala relación que existe entre ellas. Aunque Pepe Barroso intentó mediar, solo consiguió enfadar más a la artista: «Siempre se aprovecha para ir contra mí». La pareja de Matthias Kunn no pudo soportar la presión y se rompió: «¿Qué cachondeo es éste, hombre? Hay personas que quieren ser siempre las protagonistas. Estoy sufriendo mucho. Yo el respeto lo tanto con todo el mundo, pero cuando me miran de arriba a abajo no tengo porqué aguantarlo».

"Yo hay ciertas cosas que no tengo que callarme. Yo el respeto lo tengo con todo el mundo, pero cuando me miran de arriba a abajo no tengo porqué aguantarlo" ¿Qué te parecen las declaraciones de Pepe Barroso sobre Norma Duval?#MCCelebrity pic.twitter.com/mvr4vOsIMI — MasterChef (@MasterChef_es) October 10, 2022

«Es un ataque directo. Yo me quiero ir porque me siento atacada completamente. He dejado de estar integrada. Yo ya sobro aquí», aseguró entre lágrimas. Finalmente, los miembros del jurado se vieron obligados a intervenir: «No te están atacando, quieren hacerlo bien». Aunque la semana pasada Norma ya intentó abandonar el reality, finalmente continuará una semana más en el formato de RTVE. Fernando Andina, por su parte, se convirtió en el quinto expulsado: «Estoy muy agradecido por haber vivido esto. Me he pasado noches enteras cocinando o estudiando recetas, pero lo he hecho, y lo he hecho pasándomelo muy bien», aseguró el actor.