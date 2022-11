Antena 3 recurrirá ante el Supremo para 'salvar' el rosco de Pasapalabra

La cadena de televisión Antena 3 va a recurrir al Tribunal Supremo la orden dictada por la Audiencia de Barcelona que la obliga a que cesen las emisiones de El Rosco, la prueba estrella de su concurso Pasapalabra, han informado este jueves fuentes del grupo de comunicación Atresmedia.

En una sentencia difundida este jueves, que no es firme, la sección 15 de la Audiencia de Barcelona entiende que Antena 3 no es la titular de los derechos de propiedad intelectual de ese espacio. Así, estima el recurso presentado por la sociedad holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V, que reclamaba ser titular de los derechos sobre la prueba final del concurso y revoca la sentencia del juez mercantil que permitió a Antena 3 seguir emitiendo El Rosco.

La resolución es fruto de la demanda que la sociedad holandesa presentó en un juzgado de lo mercantil frente a las compañías Atresmedia e ITV, en la que exigía que se reconociera la propiedad intelectual del formato El Rosco, se prohibiera su emisión y se la indemnizara por daños y perjuicios. La demanda se enmarca en los litigios que se mantienen desde hace años en los tribunales por los derechos de propiedad intelectual del popular concurso televisivo, que ya en 2019 dio pie a que el Supremo obligara a Telecinco a cancelar el programa.