Laura Pausini regresó a El Hormiguero para presentar su single 'Un buen inicio'. La cantante italiana desveló a Pablo Motos su desmotivación en estos últimos meses. Con motivo del 8M, la artista se sinceró con el presentador del programa y contó que «a su alrededor que me decía que las mujeres, después de los cuarenta, no venden más discos, que la música está cambiando… y yo pensaba que igual ya lo había escrito todo e igual mi carrera, mi pasión, acababa aquí. Llegó un momento muy pesimista». Finalmente, Pausini dejó a un lado los prejuicios y se adentró de lleno en la música. También tocó su terreno más personal, tanto fue así que contó un secreto sexual.

Laura Pausini lleva más de 30 años en la música. La cantante, imparable, ha cosechado numerosos éxitos como La soledad, Se fue o Entre tú y mil mares. La artista no puede ser más internacional ya que habla cinco idiomas: italiano, inglés, español, portugués y francés. Los domina tanto que ha cantado y versionado en diferentes lenguas: «He aprendido viajando porque no tenía tiempo para dar clases. Durante los vuelos leo prensa del país al que voy porque, aparte de hablar esos idiomas, sé escribirlos, aunque el francés es el que me parece más difícil», dijo la invitada.

.@LauraPausini nos hace una demostración de los idiomas que sabe cantando #PausiniEH pic.twitter.com/ODkOtQepbc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 8, 2023

Sin embargo, las declaraciones que más han sorprendido han sidoreferentes al sexo. Muy sincera, Pausini ha contestado con cuántos hombres había tenido relaciones sexuales a lo largo de su vida: «yo solo he hecho el amor con tres personas». También ha confesado sin ningún tapujo que nunca ha tenido un encuentro esporádico de una noche. Trancas y Barrancas también hablaron de los preservativos, a lo que la cantante contestó: «Nunca lo hice el día que lo conocí, después sí, pero en esa época no usaba preservativo. Yo siempre, del que me enamoraba, quería formar una familia", ha desvelado la cantante».