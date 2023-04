En los últimos días, el estilista y bloguero Pelayo Díaz se ha encontrado en el centro del huracán por unas declaraciones que hizo después de que una usuaria calificara uno de sus outfits con un rotundo «NO» en su perfil social. Lejos de dejarlo correr, Pelayo decidió contestar a esta crítica y tras ver que se trataba de una encargada que llevaba las redes sociales de Stradivarius, no dudó en poner en tela de duda su trabajo: «¿Y tú llevas las redes de Stradivarius? Muy profesional». Pero no lo dejó allí, el estilista no dudó en alertar a su empresa de su comportamiento y este gesto, hizo que se generar múltiples críticas en las redes sociales.

Para intentar frenar la lluvia que le está cayendo encima, Pelayo ha explicado en el plató de 'Ya es mediodía' que igual su actuación no fue la correcta. «No me parece que actúe del todo bien, pero no me parece bien que encienda un fuego y luego esconda las cerillas…», ha dicho. A pesar de esto, no ha dudado en criticar que en las redes «se puede decir lo que sea de nosotros y nosotros no podemos decir nada… El debate es que hay que respetar a todo el mundo…». En este sentido, ha querido remarcar que él en ningún momento dijo que se despidiera a la chica que hizo la crítica de su vestimenta. «Jamás pedí la cabeza, hay que leer más allá de los titulares… En ningún momento pedí a Inditex que acabara con el trabajo de esa chica».