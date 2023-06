Famosa presentó este martes ‘Nancy, Un Día con la Selección Española’, una nueva edición especial de su mítica muñeca Nancy, que se convierte en la primera muñeca vestida con el uniforme oficial de la selección española de fútbol femenino «para apoyar al equipo de cara a sus próximos compromisos internacionales».

Bajo el lema ‘#TodasJugamos’, la compañía señaló que busca con este lanzamiento fomentar en los niños los valores de la igualdad de género en el deporte a través del juego.

«Hoy el fútbol femenino es un deporte que ha logrado posicionarse al más alto nivel de la competición, pero que aún no tiene la visibilidad que tiene la competición masculina. Con este lanzamiento Famosa busca, a través del juego, incorporar a la realidad de los más pequeños la figura de las futbolistas femeninas con una muñeca que es un referente para ellos y fomentar así la igualdad de género dando mayor visibilidad a la práctica de este deporte», explicó.

«Famosa es una compañía que lleva más de 60 años contribuyendo al desarrollo de niños y niñas a través del juego, que es una de las mejores herramientas que tenemos para educar porque permite aprender sin imposiciones. Jugando se pueden transmitir valores fundamentales como el de la igualdad de género y los valores asociados al deporte. Nancy es la perfecta amiga de niños y niñas y ha ido evolucionando para incorporar la realidad que nos rodea al juego, por eso no podía dejar de haber una Nancy futbolista, y que mejor manera de representarla que con el uniforme de la Selección Española de Fútbol, que es la mejor representación de la excelencia en este deporte», manifestó Irene Sotillo, Iberia Marketing Director de Famosa.

Reconocidas figuras relacionadas con el fútbol femenino han apoyado la presentación de «Nancy, un día con la Selección Española», y han participado en una mesa redonda moderada por la periodista deportiva Irene Junquera. Durante este coloquio, Natalia Flores, directora de Mujer y Deporte en el Consejo Superior de Deportes (CSD) afirmaba que, «los juguetes y los deportes no tienen género, por esto es tan importante que los niños crezcan con referentes de todo tipo, ya sea futbolistas, entrenadoras, etc. Estamos en el buen camino, iniciativas como esta de Nancy, una muñeca icónica en España, nos ayudan a acelerar el proceso y deberían ser un ejemplo a seguir por otras empresas. El fútbol es, ahora mismo, el tercer deporte más practicado por mujeres, así que es importante que las niñas puedan jugar también a ser futbolistas y que sea parte de su realidad».

Por su parte Andrea Segura, periodista deportiva muy vinculada con el fútbol femenino y la UEFA Women’s Champions League, quiso señalar la importancia de «visibilizar a la Nancy como una jugadora de fútbol, ya que hace posible que las niñas sueñen con ser futbolistas, porque no se puede soñar con lo que no concebimos como una opción. Gracias a esta muñeca las niñas pueden visualizarse como una futbolista de verdad. Estamos convirtiendo esta sociedad en un lugar más amable para las niñas que quieren ser futbolistas gracias a iniciativas como esta».

El punto de vista de una profesional del fútbol lo puso Priscila Borja, ex futbolista del Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis y Madrid CFF, ex internacional de la Selección española y actualmente adjunta a la dirección deportiva del Atlético de Madrid, que destacaba que «que esta muñeca exista enseña a las niñas que es posible ser futbolista. Los juguetes deben ser inclusivos, y esta Nancy nos ayuda a trasladar ese mensaje. Cuando yo era pequeña no sabía que se podía jugar al fútbol, es importante evolucionar los referentes femeninos, por eso iniciativas como esta son tan importantes. Además, ahora el fútbol femenino se ha profesionalizado mucho, cada vez más equipos cuentan con canteras de fútbol base femenino, las niñas que quieran ser profesionales deben saber que es una opción, y las que no, siempre pueden seguir divirtiéndose jugando al fútbol con sus amigas y amigos».

La compañía indicó que la experiencia «de estas profesionales del fútbol pone de relevancia la necesidad de que los niños y niñas cuenten con referentes también femeninos en el mundo del deporte y en especial del fútbol, y que puedan integrarlos en el juego como parte de su aprendizaje y formación en valores que aprenden de pequeños para aplicarlos después también en su vida adulta».

Nancy, la marca más icónica de Famosa celebra este año su 55 aniversario, más de medio siglo en el que ha ido evolucionando para incorporar los cambios sociales y ayudar a los más pequeños a integrarlos y desarrollar su creatividad e imaginación. ‘Nancy, un día con la Selección Española’ es «un ejemplo más de esta filosofía que se une a otros grandes éxitos de la marca como ‘Nancy, un día con mascarilla’ que ayudó a los más pequeños durante la pandemia a incorporar esa nueva realidad y normalizar el uso de la mascarilla o ‘Nancy, un día Youtuber’», añadió la compañía. "

Los seguidores del equipo nacional de fútbol femenino y de Nancy pueden encontrar ya en el punto de venta dos muñecas Nancy, una rubia y una morena, ambas vestidas con el uniforme oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino", concluyó.