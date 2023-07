De amateur a atlético: La guía para lograr un cuerpo tonificado

Para aquellos que aspiran a tener un cuerpo tonificado y ágil, similar al de un atleta, la buena noticia que tenemos es que no es un sueño inalcanzable. Se requiere de disciplina, esfuerzo y una correcta guía para lograrlo, siempre siguiendo algunas pautas que los deportistas profesionales emplean en sus rutinas. Aquí te revelamos algunos de sus secretos.

Directrices a seguir

En primer lugar, el entrenamiento variado es esencial. Los atletas no se limitan a una sola forma de ejercicio, sino que combinan varias modalidades. Desde cardio hasta levantamiento de pesas, pasando por sesiones de alta intensidad, el cuerpo necesita diversos estímulos para desarrollarse de manera óptima. Una rutina semanal equilibrada puede incluir sesiones de natación, carreras, yoga y levantamiento de pesas.

Además, el enfoque debe estar tanto en la fuerza como en la flexibilidad. Mientras que los ejercicios de fuerza ayudan a tonificar y definir los músculos, la flexibilidad mejora la agilidad y previene lesiones. Los estiramientos, por tanto, no deben ser subestimados y se deben incorporar en la rutina diaria. La nutrición juega un papel primordial en la construcción de un cuerpo atlético. Una dieta equilibrada rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables es clave para promover la recuperación muscular y proporcionar energía para los entrenamientos. Mantén alejados los alimentos procesados y opta por opciones frescas y nutritivas.

El descanso es igualmente esencial. Los deportistas entienden que el cuerpo necesita tiempo para recuperarse después de un entrenamiento intenso. Por tanto, asegúrate de dormir entre 7 y 8 horas cada noche y de programar días de descanso en tu rutina semanal. Por último, la constancia y la paciencia son vitales. La figura no se forma de la noche a la mañana. Requiere de tiempo y esfuerzo constante para ver resultados. No te desanimes si no ves cambios inmediatos, recuerda que estás trabajando para un objetivo a largo plazo.

Así que, si aspiras a tener un cuerpo ágil, tonificado y sobre todo en forma recuerda que la clave está en una combinación de entrenamiento variado, flexibilidad, nutrición adecuada, descanso y, sobre todo, constancia.