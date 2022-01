El Gobierno aprueba el bono joven para el alquiler

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el bono joven al alquiler para jóvenes menores de 35 años, de 250 euros al mes, aunque los criterios definitivos se fijarán en la próxima conferencia sectorial entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma) y las comunidades autónomas, como ha señalado la ministra del Mitma, Raquel Sánchez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha señalado que el plazo para solicitar estas ayudas se abrirá dentro de «mes y medio o dos meses máximo», aunque se efecto será con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

Los solicitantes deberán tener entre 18 y 35 años, sus ingresos no pueden estar por encima de tres veces el IPREM, y la renta de alquiler no deberá superar los 600 euros mensuales, aunque se puede ampliar a 900 euros en las zonas más tensionadas, según ha detallado la ministra, que ha precisado que la medida beneficiará a unos 70.000 jóvenes. Este bono, que se concederá por un plazo de dos años, será compatible con otras ayudas de las comunidades autónomas, siempre que no supere el «40% de la renta del alquiler, descontado el bono», ha precisado la ministra.

Ayudas por piso y por habitación

El bono joven al alquiler contempla ayudas tanto para el alquiler de pisos como para habitaciones. En el primer caso, la renta mensual de la vivienda deberá tener un límite de 600 euros, aunque podrá aumentarse a 900 euros «si así se determina en la comisión de seguimiento entre el Mitma y las comunidades autónomas». En cuanto al alquiler de habitaciones, la renta será de 300 euros, ampliada «en determinados supuestos» hasta los 450 euros. El bono será de 250 euros mensuales durante un plazo de hasta dos años. Este monto puede complementarse con otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, aprobado también en el Consejo de Ministros de este martes, y que está dotado con más de 1.700 millones de euros.

"Tanto el Plan Estatal de Vivienda como el bono joven van a tener que ser consensuados con las comunidades autónomas en las próximas conferencias sectoriales«, ha expresado Sánchez. En esa reunión también se fijarán los criterios de reparto entre regiones. La ministra ha estimado que unos 70.000 jóvenes de entre 18 y 35 años podrán acceder al bono, aunque ha aclarado que »no es la única ayuda que se establece« para este colectivo, ya que se puede complementar con otras del Plan Estatal de Vivienda. »Puede haber jóvenes que siendo beneficiarios de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda no sean beneficiarios del bono", ha matizado la ministra.

Plan estatal de vivienda

Sánchez ha recordado que el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado otras actuaciones para favorecer el acceso a la vivienda, recogidas dentro de ese Plan Estatal, que va a tener «un mayor alcance en cuanto a los recursos y el número de personas destinatarias y beneficiarias». La ministra ha señalado, también, que el Gobierno quiere convertir la vivienda «en el quinto pilar del Estado del Bienestar» y todas las medidas aprobadas este martes contribuirán a «hacer sólido ese quinto pilar». Por su parte, la ministra Política Territorial y Portavoz, Isabel Rodríguez, ha indicado que el paquete de medidas sobre la vivienda ayudará a «emanciparse a una edad razonable que permita el desarrollo de proyectos vitales como la maternidad, la formación de una familia o, sencillamente, una vida independiente».