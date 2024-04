El PP denuncia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto a España en «pausa» por un «falso victimismo» que en realidad es tacticismo y señalamiento y criminalización hacia la oposición, los medios y los jueces por la investigación contra su mujer, Begoña Gómez. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a exigir que el presidente del Gobierno dé explicaciones y ha reprochado el parón en su agenda pública para reflexionar si continúa al frente del Gobierno, una decisión que comunicará el próximo lunes.

«Aquí estamos todos, esperando a que llegue el lunes y que, por tanto, nos presente el último episodio de esta telenovela que él dirige», ha censurado, en declaraciones a los periodistas tras acudir a un desayuno informativo protagonizado en Madrid por la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

El partido de Alberto Núñez Feijóo no da credibilidad a la carta dirigida por Sánchez a los españoles, en la que dice que medita su renuncia por el «ataque» basado en «hechos inexistentes» contra su mujer, y no ha querido entrar en elucubraciones respecto al próximo «capítulo». Gamarra ha evitado responder acerca de si Alberto Núñez Feijóo volvería a presentarse como candidato a la investidura en el caso de que Sánchez dimita, pero no convoque elecciones, y tampoco se ha pronunciado sobre la hipótesis de que el líder socialista busque un puesto europeo.

«El Partido Popular lo que nos preocupa es el futuro de nuestro país, no el futuro de Pedro Sánchez personal, que es en lo que parece que está», ha recalcado. El PP ha acusado además a Sánchez de podemizarse al intentar criminalizar a la oposición, denunciar los medios que han publicado información sobre su mujer, o criticar a los jueces. «Pablo Iglesias salió del Gobierno, salió del Consejo de Ministros, pero su espíritu se quedó allí y se reencarnó nada más y nada menos que en Pedro Sánchez. Hoy vemos como el lawfare que lo denuncia él, en vez de defender que en España hay un Estado de Derecho», ha subrayado.

A preguntas de los periodistas, Gamarra ha apuntado que habrá que ver cómo termina este capítulo para ver si esas críticas complican aún más la consecución de un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Además, aunque el PP no ha anunciado nuevas iniciativas contra Sánchez, sí ha avisado de que seguirá ejerciendo su deber de control y que para ello tiene todos los instrumentos que el Estado de derecho les facilita, incluida la comisión de investigación en el Senado. Contra Sánchez, el PP tiene dos vías: la comisión de investigación del Senado, donde no cierra la puerta a citar a Sánchez ni a su mujer, y los tribunales, donde, según fuentes del PP, se plantea llevar su denuncia por conflicto de intereses, recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia por la vía contencioso-administrativa.