Elena Huelva, la joven influencer de 20 años que visibilizaba su lucha contra el cáncer a través de sus redes sociales, ha muerto este martes. Así lo ha comunicado su familia a través de una historia de Instagram. «Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo». La joven llevaba seis años luchando contra un cáncer de huesos y a principios de semana ya preocupó a sus seguidores después de su última publicación.

En ella compartió el mensaje «Os quiero...» sobre un fondo negro. Su hermana, Emi, también pidió a sus seguidores que le mandasen todo su apoyo: «Vamos mi amor. Le empujamos entre todos un poco». Horas más tarde, ya este martes, la propia Elena quiso compartir unas palabras en sus redes sociales. «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre», publicó.

Cabe recordar que Huelva padecía sarcoma de Ewing, un cáncer poco habitual que afecta a los huesos y que evolucionó con metástasis en los pulmones. Lejos de amedrentarse ante la enfermedad, Elena decidió contar y mostrar al mundo cómo afrontaba su lucha contra el cáncer. Además de dar mensajes de optimismo, la joven también quiso plasmar su vida en su libro Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente.

En su entrevista con Infosalus, Elena contó que, cuando le diagnosticaron la enfermedad, se lo tomó bien, «dentro de lo que cabe», aunque admitió que hubiera agradecido mucho poder leer un libro como el que ella misma escribió. «Me hubiera encantado haber tenido un libro así que contara la realidad de una persona con esta enfermedad», subrayaba. En esa misma conversación, contó que el diagnóstico le sobrevino terminando cuarto de la ESO y que quería haber hecho un grado medio de Educación Infantil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

Tras conocerse la noticia, centenares de personas han querido despedirse de ella en su última publicación, en la que se pueden ver sus manos con las de su familia. Laura Escanes, Raquel Perera, Ana Obregón, Eva González y Sara Carbonero, entre muchos otros famosos, también le han querido dar las gracias por toda su labor y despedirse de ella. «Mi princesa guerrera, conocerte y estar a tu lado, hablar contigo, con tu ángel de hermana, con tu madre, ha sido lo mejor del año 2022 que me ha pasado. Has venido a esta vida como mi hijo y muchas otros jóvenes A darnos una lección de vida infinita. Sabes que te quiero muchísimo. Has ganado princesa!!! Tus ganas ganarán siempre», ha escrito Obregón.