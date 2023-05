Nos recordaba hace unos días el economista Carlos Rodríguez Braun en el II Encuentro de Economistas en Positivo organizado por Onda Cero Menorca y CaixaBank en un abarrotado Club Marítimo de Maó, que una de las características de los países desarrollados es que sus instituciones son previsibles y, por lo tanto, agentes, trabajadores, empresarios y ahorradores tienen un horizonte certero, seguro. En un fin de semana de elecciones como en el que nos encontramos, va bien tenerlo en cuenta para reconsiderar el hecho de no acudir a las urnas, ya que con su acto no van contribuir para nada a que las cosas mejoren sino todo lo contrario. No es algo menor lo que comentaba el profesor Rodríguez Braun al hacer hincapié en la importancia del marco institucional como piedra angular para que los países puedan progresar. La seguridad jurídica, la paz y la justicia son todos estos elementos intangibles como la salud que, cuando fallan, entramos en declive. Y es que como decía un político suizo, no es ni en Twitter ni en la calle donde se toman las decisiones que nos afectan a nuestro país, sino en las urnas, donde se aspira a conseguir un equilibrio entre lo que quiere la mayoría sin olvidarse de la protección de las minorías.

Si este domingo estamos llamados a votar para elegir a los próximos representantes de nuestras instituciones en el Parlament, en el Consell Insular y en los municipios, somos unos afortunados. Los instrumentos democráticos que nos hemos dado pueden servir para fortalecer al poder y darle la razón o para cambiarlo, en eso está la gracia. De hecho, ya me perdonarán, creo que vamos demasiadas pocas veces a las urnas. Países como Suiza y Estados Unidos cuentan con una historia de más de un siglo en la llamada democracia directa, donde la voz de la comunidad cuenta y tiene mecanismos para influir todavía más poderosos. Como conciudadano suizo que soy al ostentar la doble nacionalidad, cada tres meses estoy llamado a votar en referéndums donde se plantean decisiones que no son menores y esto, en el fondo, me obliga a estar informado sobre el devenir de mi país. Este domingo tienen algo muy importante que hacer como ciudadanos responsables que piensan en el futuro de nuestras Islas, no lo duden.