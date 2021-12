Comidas de empresas, cenas con familiares en interiores, desplazamientos en vehículos sin mascarilla y celebraciones de fin de año son el escenario perfecto para acelerar la propagación del coronavirus. A pesar del avance de la vacunación en España, todavía es importante mantener las medidas sanitarias para evitar la expansión del virus: la mascarilla, la ventilación y la distancia social serán imprescindibles para mantener a raya el virus. Desde la Conselleria de Salut insisten en limitar al máximo los contactos sociales, máximo tres grupos de convivencia en las cenas y comidas, así como la recomendación del uso de mascarillas FFP2 y la ventilación cruzada en espacios cerrados.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla ha desarrollado una calculadora (Covid Risk Airbone), gratuita y online, que permite calcular el riesgo de contagio de la enfermedad. La herramienta digital distingue entre riesgo alto, medio y bajo. Para llevar a cabo el cálculo tienen en cuenta numerosas variables que pueden modificar el usuario, las más destacables son el tamaño del espacio, el número de personas, la ventilación, el uso de las mascarillas, la distancia personal y el tiempo de exposición. A continuación ofrecemos una simulación sobre el riesgo de contagio en diferentes situaciones comunes durante las fiestas de Navidad, en todos los casos el supuesto es con el mismo número de personas participantes y con sólo una persona contagiada entre ellos:

Cena o comida de empresa

Riesgo bajo. Un grupo de 25 compañeros de trabajo, en el que el todos ellos están vacunados, realizan la cena de empresa en un local de unos 65 metros cuadrados, todos ellos llevan mascarillas FFP2 correctamente ajustadas durante todo el rato que no están comiendo. Además, el local cuenta con cumple con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), correcto sistema de filtrado y las ventadas se mantienen abiertas durante toda la velada. Así tan solo el 0,30 % de lo comensales podrían se susceptibles a contagiarse.

Riesgo medio. En el mismo local, con los mismos compañeros pero sin mascarilla y en las mismas condiciones, tan solo aplicando medidas de ventilación, el porcentaje de casos posibles asciende 0,37.

Riesgo alto. Mismo grupo y mismo lugar. Sólo el 70 % de ellos están vacunados, hablan fuerte, no llevan mascarilla, tampoco se mantienen sentados durante la cena. El local tienen las ventanas cerradas y no cuentan con filtros de aire. La cifra de contagiados podría ascender a más de un 3 % de los asistentes a la cena. Todavía podría elevarse mucho más en el caso de que no estuvieran vacunados, así casi 30 % de de los comensales podrían contagiarse durante la quedada.

En el coche

Riesgo bajo. Un coche familiar en el que va un grupo de amigos o familiares de diferentes grupos de convivencia. Es un coche cinco plazas, todos los ocupantes están vacunados y además llevan durante todo el trayecto mascarillas FFP2 bien ajustadas. Además hacen uno de la ventilación y dejan las ventanillas un poco entreabiertas. En este caso si el trayecto es corto y se hacen uso de las medidas sanitarias de ventilación y uso de mascarilla el riesgo de contagio es prácticamente nulo.

Riesgo medio. Aunque no todos lleven mascarilla si durante el trayecto se dejan abiertas las ventanillas la probabilidad de contagio se reduce a tan solo 0,15. La ventilación es sin duda uno de los elementos más importantes.

Riesgo alto. El mismo coche pero cinco personas con circunstancias totalmente diferentes a los otros dos escenarios: uno de ellos no se ha vacunado, ninguno lleva la mascarilla puesta durante el trayecto, hablan fuerte y con las ventanillas cerradas. Sin duda este es uno de los supuestos más peligrosos y en los que más se puede propagar el virus, ya que se trata de un espacio cerrado y sin ventilación. En este caso dos de los cinco ocupantes podrían contagiarse de coronavirus.

Reunión familiar

Riesgo bajo. La única alternativa para considerar riesgo bajo sería realizar la comida en un espacio al aire libre y en el que todos los asistentes están vacunados con pauta completa, a excepción de los niños. En caso de que no pueda ser así, la opción para disminuir el riesgo de contagios es que todos los comensales estén vacunados con pauta completa, las ventanas se mantengan abiertas con ventilación cruzada y en todo momento mientras no estén comiendo se lleve puesta la mascarillas. Así el riesgo de contagio es de 0,24.

Riesgo medio. En una comida de las mismas características en la que se mantiene una ventilación cruzada, el porcentaje de susceptibles infectados es del 7% y el número de casos posibles si todos los comensales están vacunados es 0,40.

Riesgo alto. La misma familia, de distintos núcleos de convivencia, se reúne en el salón con las ventadas cerradas, hablando fuerte, sin mascarillas, a pesar de que la mayoría de ellos están vacunados. Aún así, la situación es peligrosa y estando todos inmunizados el 5 % son susceptibles a contagiarse, en caso de no estar vacunados la cifra se dispara al 77 % de los comensales.