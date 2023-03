El 90 % de la población balear podrá sobrevivir al cáncer de colon, el segundo más común y que deja más fallecidos, si se detecta de forma precoz. Por eso, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Balears ha enfocado su campaña de los programas de cribado a la importancia de la participación.



El objetivo que marcan las instituciones europeas es que el porcentaje de participación de la población entre 50 y 69 años sea de, al menos, un 65 %. Balears todavía se encuentra lejos de llegar a ese punto, solo dos comunidades del país lo han conseguido, pero el presidente de la AECC territorial, el doctor José Reyes, reconoce que «todavía es pronto saber el porcentaje de participación porque es un programa reciente» que empezó a circular al 100 % del territorio balear desde octubre de 2022.



Alrededor de 250.000 personas (es la población entre 50 y 69 años) recibirán en sus hogares de las Islas una carta para iniciar el cribado de cáncer de colon, una prueba muy fácil de realizar y que puede detectar la enfermedad en estadios poco avanzados. «El 75 % de los cánceres que detectamos con el diagnóstico precoz están en fases 1 y 2, con lo cual es un buen pronóstico que se cura aplicando cirugía, y no tratamientos».



Por otra parte, el doctor José Reyes ha informado que de las pruebas del programa de detección precoz que llegan a los hospitales, un 6 % da positivo, por lo que son llamados a realizarse una colonoscopia.

Prevención es vida

La campaña que inicia la AECC por el Día Mundial del Cáncer de Colon pretende estimular la prevención primaria para aumentar la tasa de supervivencia, algo que, según sus palabras, «va muy ligado a la detección precoz. El cribado puede salvar literalmente la vida», ha matizado.



Por ello, también ha advertido de ciertos mitos que no deben impedir la participación, como por ejemplo que no tener síntomas no significa que puedas padecer la enfermedad. Otro de los datos erróneos es que el cáncer de colon no tiene por qué estar relacionado con antecedentes familiares: «el 60 % de los casos diagnosticados no tiene ningún tipo de herencia familiar», ha advertido el presidente de la AECC. Finalmente, ha recordado otro mito poco fiable, y es el tema de las colonoscopias: «ya no tienen ningún tipo de molestia para el paciente y esto es algo importante de transmitir».